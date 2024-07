Marc Vidal, sobre la opinión de las pymes a la subida del SMI: "Les ha afectado negativamente"

Marc Vidal habla, en su 'Salida de Emergencia' sobre la opinión de las pymes a la subida del salario mínimo.

Dice el analista económico que "un reciente estudio realizado por la aseguradora Hiscox, en colaboración con KPMG, revela una realidad compleja para las pequeñas y medianas empresas y también para los autónomos con trabajadores a su cargo. A pesar de que una mayoría significativa de estos negocios ven bien las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, casi la mitad de ellos reconoce que el incremento tan contundente en los últimos años les han afectado muy negativamente en su capacidad para competir".

Para enfrentarse a este desafío, "la estrategia más comúnmente adoptada ha sido la reducción de márgenes, algo que ha implementado el 33,1% de estas empresas pequeñas, medianas y autónomos. Es decir, menos capacidad para invertir, innovar y crecer. Es lo que tiene imponer subidas salariales que no encajan con la productividad y con lo que el mercado está dispuesto a pagar. La clave está en mejorar la productividad, con formación, tecnología y automatización de procesos".

Sin una mejora en la capacidad productiva, cualquier incremento de costes salariales, "se convierte en un encarecimiento de producción. Y si ese encarecimiento no se puede trasladar a los precios de venta, porque el mercado no lo acepta, solo queda reducir margen de beneficio. Y ojo con eso, porque las empresas no se montan para perder dinero. Si no lo ganan, cierran. Si ganan poco, no invierten, no generan empleo y languidecen. Y esto no es nada, porque estamos a las puertas de la más amplia subida de salarios, por decreto, de la historia. No en la cantidad, sino en lo universal".

La reducción de la jornada laboral en cómodos plazos que propone el Ministerio del Trabajo, advierte Vidal, provoca el "encarecimiento de la producción de un modo relevante, justo lo que no precisa ahora mismo un país cuya productividad lleva estancada 20 años. La productividad no es una broma. Es esencial para el desarrollo económico y el bienestar general. Si una economía no es productiva, es cara, y si es cara no es competitiva".

Concluye indicando que "si no es competitiva como denuncian las Pymes de este país, no pueden crecer. Por eso es tan preocupante que el país con la productividad más baja de nuestro entorno, esté planeando reducir la jornada laboral, reducir la productividad, encarecer la producción y, como puedes imaginar, bloquear la Salida de Emergencia".