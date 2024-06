Marc Vidal, sobre la nueva empresa más valiosa del mundo: "Ha emergido como un claro ganador"

Tenemos nueva empresa más valiosa del mundo. Y se llama Nvidia. Habla sobre ello Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'

"En un año de gran volatilidad en los mercados, Nvidia ha emergido como un claro ganador. Con un aumento del 173% en su valor, la capitalización de este fabricante de chips y líder en inteligencia artificial, ha alcanzado los 3,33 billones de dólares, superando a Microsoft, cuya capitalización se sitúa un pelín por debajo. Este notable ascenso ha colocado a Nvidia en el trono de la empresa más valiosa", explica el analista económico.

Respecto al motivo de esta revalorización, cuenta que "el catalizador principal para esta escalada ha sido la presentación de resultados del primer trimestre de Nvidia. Los ingresos de la compañía se incrementaron en un asombroso 262%, y el beneficio creció un 628%, que se dice rápido".

Además de un tema técnico, "hicieron un desdoblamiento de sus acciones (lo que conocemos como split), este crecimiento ha sido impulsado en gran medida por el auge de la inteligencia artificial, un sector en el que Nvidia tiene cerca del 80% del mercado de los circuitos integrados utilizados en todos los centros de datos del mundo".

En principio, este crecimiento no es una burbuja, sino que "refleja no solo el éxito de la empresa en el mercado de IA, sino también su diversificación en otros sectores en auge, como los chips de minería de criptomonedas y las suscripciones de juegos en la nube. De hecho, mientras se incremente el número de personas que acceden en el mundo a estas tecnologías, su valor no dejará de subir. Un concepto económico clave para entender este fenómeno es el ‘efecto red’".

¿Qué es el efecto red?

El efecto red, explica Marc Vidal, "ocurre cuando el valor de un producto o servicio aumenta a medida que más personas lo utilizan. En el caso de Nvidia, el crecimiento del mercado de la inteligencia artificial ha creado un efecto red positivo y, a medida que más empresas adoptan soluciones de IA, la demanda de los chips de Nvidia aumenta, lo que a su vez incrementa su propia inversión en investigación y desarrollo, llevando a productos aún más avanzados y valiosos".

Por último, dice que Nvidia "es un exponente más de una tendencia cada vez más preocupante. EE. UU. innova y desarrolla, China lo copia y Europa lo regula ante la incapacidad de crear o producir. El mundo a treinta años vista se está diseñando ahora y si no cambiamos el planteamiento urgentemente, Europa se quedará sin Salida de Emergencia".