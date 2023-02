Marc Vidal, sobre la advertencia del BCE: "El riesgo de que nos explote una crisis de deuda es bastante alto"

El Banco Central Europeo (BCE) avisa del riesgo que supone la deuda de algunos países y, además, en un informe que se ha publicado hace unos días y que poco se ha comentado. Este organismo alertaba que algunos países europeos no están teniendo en cuenta, que en el cálculo del ratio de deuda sobre el PIB se debería contemplar que ese PIB está artificalmente impulsado por la inflación. Temen que una vez que la inflación remita, tarde o temprano sucederá, el riesgo de que nos explote una crisis de deuda es bastante alto, y España está en esa lista. Porque aunque las finanzas públicas españolas muestren una caída en la proporción de la deuda respecto al PIB, la deuda bruta ya supera el billón y medio de euros. Y esta es la paradoja que provoca la inflación. En el BCE debe haber alguien que se levanta temprano. Debe ser el mismo que avisa que vivimos una ilusión monetaria y que, como con otros fenómenos económicos de riesgo, nuestro Gobierno lo desestima asegurando que lo pero ya ha pasado.

Los brotes verdes de Zapatero

¿Recuerdas cuando tras el primer temblor de la crisis financiera, Zapatero dijo en 2009 aquello de los "brotes verdes"? A finales del 2012, tres años después de que dijera eso, 6 millones de personas estaban en paro, y superábamos el 26% de desempleo -que se dice rápido-. Y, ahora, le llamarán 'brotes verdes' o similar a la menor inflación, al empleo inédito y a ese crecimiento robusto del que hablan. Sin embargo, bien podríamos estar ante la siguiente cadena de sucesos:

Uno, la inflación sube y el PIB nominal se incrementa.

Dos, el Gobierno actúa para paliar los efectos de la inflación, pero con más déficit.

Tres, sorprendentemente la deuda no crece gracias al efecto del PIB impulsado por la inflación como estamos viendo.

Cuatro, ese déficit se convierte en gasto estructural con las subidas de las pensiones, los salarios públicos y los subsidios para luchar contra la inflación.

Cinco, con el tiempo la inflación se estabiliza y el PIB se modera tarde o temprano, y entonces el ratio de deuda se dispara.

Seis, se empieza a reducir el gasto público porque no hay otra, la inversión y los servicios públicos se deterioran.

Siete, suben los impuestos porque tarde o temprano tendrán que subir. El sector productivo ven cómo se estrecha su rentabilidad, cierran empresas y crece el desempleo.

Y ocho, se culpará a los empresarios de la muerte de Manolete, y se llenarán las calles de protestas. Ya nadie hablará entonces de 'brotes verdes'.

Una pena porque este país es espectacular. Tiene empresas capaces de levantar este tinglado con esfuerzo si no se les hipoteca y si no se hipoteca el país. Si no se toman en consideración lo que dice el Banco Central Europeo y no se empieza a reducir el precio de la deuda, no va a haber manera de localizar la 'Salida de Emergencia'.