Marc Vidal, implacable tras el anuncio de Pedro Sánchez: "¿A qué viene este espectáculo?"

Desde el punto de vista económico, ¿qué supone la baja temporal del presidente? Marc Vidal te lo explica, este jueves, en su 'Salida de Emergencia'.

Recuerda que "Pedro Sánchez ha pasado a ser un fijo discontinuo sin actividad y eso tendrá repercusiones tanto políticas (de las que ya estáis hablando largo y tendido), como económicas. Estas últimas tienen que ver especialmente en la propia credibilidad de España".





Marc Vidal no sabe si Pedro Sánchez se quedará o se marchará, sin embargo, "el daño ya está hecho. Básicamente porque este tipo de decisiones se anuncian una vez la has tomado. Si no dimite, ¿a qué viene este espectáculo?"

Y si se va, denuncia, "deja la economía como el patio de una guardería, especialmente porque estamos sin presupuestos, lo que lo complica todo"

A nivel económico, "vamos como un barco que no puede corregir el rumbo en caso de impacto a la vista. Un barco, que aunque se insiste en decirnos lo contrario, lleva más peso del que puede mantenerlo a flote. Por lo menos de manera indefinida".

Desde junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa, "la deuda de este país se ha agigantado en 407.875 millones de euros".

El daño ya está hecho, en palabras del analista económico porque "aunque se niegue continuamente, somos la economía que más poder adquisitivo ha perdido desde la crisis sanitaria en la OCDE, tenemos una renta per cápita un 15% por debajo que la media de la Unión Europea y, por primera vez desde nuestra entrada en la zona Euro, somos potenciales beneficiarios de los fondos de cohesión. Somos como Chipre pero con más impuestos".

Pero, si se marcha, lo hará "alardeando de una buena gestión económica".

Cuando llegó Sánchez, "no éramos la economía con mayor tasa de paro, ni la cuarta con mayor desigualdad de la zona Euro. Ahora sí. Y eso tras la mayor subida de impuestos de la historia y el mayor incremento de gasto público desde el Paleolítico Superior".

Prueba de ello es la evolución de la inversión extranjera. "Ahora llega el 60% menos que cuando llegó Sánchez al Gobierno. Sánchez es culpable de haber formado un Gobierno que ha debilitado el sector productivo a costa de engordar la cosa pública".

Concluye indicando que nuestro "país es menos competitivo, menos productivo, invierte menos en innovación, tiene un problemón con la inmigración, vive la mayor fuga de talento de la historia y, lamentablemente, ha perdido las llaves de la Salida de Emergencia".