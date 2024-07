Marc Vidal habla sobre la subida de impuestos récord en España con respecto a Europa: "Alerta"

Bruselas alerta que España es el país que más sube los impuestos y, sobre ello, habla Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'

"En su último informe sobre tributación, la Comisión Europea constata que España es el país de la Unión donde más ha subido la presión fiscal. Algo que no hacía falta que nos lo dijera nadie, ya lo vamos notando. Este documento de la Comisión alerta sobre un repunte significativo de la presión fiscal en casi tres puntos entre 2019 y 2022", cuenta.

Añade que, mientras "el gobierno hablaba de ‘no dejar a nadie atrás’, o del ‘colchón social’, subía los impuestos a las clases medias para soportar tan gigantesco gasto. El problema es que cuando recibió las ayudas europeas, no paró de subirlos".

El gobierno, por otro lado, insiste que la presión fiscal es menor a la media europea.

"Claro. Cogen los datos por las hojas. Como los rábanos. Según ese período, entre el 19 y el 22, se pasó de una presión fiscal del 34,8% a un 37,7% del PIB. Eso es lo que certifica Europa".

Una subida de 2,9 puntos porcentuales. Pero como dice Marc Vidal, "los datos se quedan ahí, en el año del mundial de Qatar".

Hace ya un año, "el Índice de Competitividad Fiscal’ del Instituto de Estudios Económicos dudaba de los datos oficiales y corregía la presión fiscal en España hasta el 42% del PIB. Aunque eso no es lo peor, atendiendo que la deuda pública no es más que impuestos en diferido, es decir, dinero que se pide ahora y se pagará después con impuestos, esa presión no puede dejar de subir por la adicción a la deuda que tiene este gobierno. Y eso sumado a que somos el único país de la Unión que aplica Patrimonio".

Esta imposición, junto con una alta carga en el impuesto de sociedades, contribuye a que España tenga una de las peores posiciones en términos de competitividad fiscal, ubicándose en el puesto 34 de solo 38 países analizados. "Este es otro de nuestros problemas estructurales y conectados entre sí; subir impuestos reduce la productividad, la competitividad, la inversión, el consumo, pone en riesgo la generación de empleo y el crecimiento".

"Hay un límite para todo. Hay países que pueden soportar una presión fiscal más alta porque su estructura social y económica lo permite. Otros, como el nuestro, no. Y es que, si se insiste en expoliar a empresas y familias con la excusa de unos muy deficientes servicios públicos, muchos se irán… y se irán cerrando al salir, la Salida de Emergencia", concluye Marc Vidal.