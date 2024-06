Marc Vidal, en su 'Salida de Emergencia', habla sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno. Lo califica de problema.

El analista económico asegura que "la política económica de España se enfrenta a un desafío significativo debido a la baja ejecución presupuestaria registrada en el primer cuatrimestre de 2024. Según los datos proporcionados por el propio Ministerio de Hacienda, sólo se ha ejecutado el 23,4% de los Créditos Definitivos habilitados".

Turismo y exportaciones impulsan la economía española al 0,8%, una décima más de lo previsto La economía española creció un 0,8% en el primer trimestre, una décima más de lo previsto gracias a las exportaciones y al turismo extranjero. Redacción Digital 25 jun 2024 - 09:04

¿Qué son los créditos definitivos habilitados? Responde que se trata de "la cantidad total de recursos financieros que tiene autorizado un gobierno para gastar durante un año. Pues bien, a fecha de hoy, estamos casi 8 puntos por debajo del 32% habitual para este periodo. De hecho, la decisión de prorrogar los presupuestos del año anterior ha contribuido a esta parálisis".

El hecho de que se produzca esa prórroga de los presupuestos del año anterior, en palabras de Marc Vidal, supone que no se esté fomentando el crecimiento económico, "el cual se mantiene principalmente gracias al turismo y la deuda pública que no ha parado de crecer. Es decir, que el impulso económico que se supone debe proporcionar la inversión pública, dejando de lado los fondos europeos, no está llegando como debiera. Es posible que un calendario repleto de elecciones como hemos tenido no es el mejor escenario, pero, tampoco debiera ser una excusa".

Y, si la ejecución presupuestaria va mal, las inversiones públicas tampoco van muy allá porque "el desglose de la ejecución presupuestaria revela una alarmante caída en el gasto por inversiones. Hasta abril, solo se ha realizado el 10,6% del gasto productivo previsto en inversiones reales y el 12% en activos financieros".

No obstante, aunque las transferencias de capital crecieron un 8,5% no han logrado compensar la baja ejecución en esas otras áreas que son claves para equilibrar el crecimiento económico y hacerlo sostenido.

Recuerda Vidal que "ningún ministerio ha alcanzado el porcentaje de ejecución requerido del 33%. A excepción del Ministerio de Hacienda, el que más se acerca con un 27%, hay algunos ministerios esenciales para el crecimiento económico que están en cifras de aurora boreal. Sujétate a la silla Sergio; el Ministerio de Transformación Digital, el brazo tecnológico del gobierno, está en una tasa de ejecución del 2,6%. Y el de Industria y Turismo, los propulsores de la economía, en un 2,8%".

Ojo con esto porque "estamos ante una incapacidad de gestión que, como todo, pagaremos más tarde, cuando algún propulsor de nuestra economía se desacelere".

"El presupuesto público que no se gasta no es ahorro, es ineficiencia y falta de acción. Justo lo que nos sobra si queremos ir abriendo la Salida de Emergencia", concluye el experto en los micrófonos de 'Herrera en COPE',