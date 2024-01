Marc Vidal habla claro sobre la huelga de agricultores alemanes: "Es lo mismo que pasó en España"

El analista económico pone el foco en su 'Salida de Emergencia' en la decisión que han tomado los agricultores alemanes: bloquear el país.

"La están liando y como cuentan con la ayuda de los transportistas por carretera, los cortes de autopistas sembraron el caos en Alemania. Y esto es el principio", comienza su intervención en 'Herrera en COPE'.

Este bloqueo logístico se produce en "respuesta al anuncio del gobierno de recortar los subsidios al combustible en los presupuestos de 2024. Algo que acordaron tras el varapalo del TC alemán, que ilegalizó el uso de los fondos sobrantes del covid y se planteaba un ajuste como la cancelación de ayudas para el combustible agrícola o las desgravaciones fiscales".

Que el equilibrio presupuestario es algo que emana constitucionalmente, igual explica que "Alemania solamente tenga una deuda pública del 64% y un déficit casi inexistente".





Dice Herrera que ya se escuchan allí acusaciones de populismo hacia los manifestantes. "Es lo mismo que pasó en España cuando transportistas y agricultores eran acusados en sus diferentes protestas de estar dirigidos políticamente y el problema no se solucionó", cuenta Vidal.

Ya veremos si en España "sale a reivindicar sus derechos porque el campo agoniza por culpa de la inflación, la sequía y la competencia desleal que viven todos los días".

"Desde Marruecos compiten con nuestros propios agricultores"

Por ejemplo, los agricultores que nos estén escuchando van a reconocer lo que les pasa. "La oficina nacional de electricidad y agua potable de Marruecos reciben créditos de millones de euros de nuestra propia administración. Al final, desde Marruecos, compiten con nuestros propios agricultores. Todo esto es de locos".

Decía Erich Fromm, un reputado psicoanalista, que "el hombre que ha perdido su capacidad de desobedecer, ni siquiera se da cuenta de que está obediciendo".

Concluye Marc Vidal indicando que "igual es eso. Que sin algo de desobediencia no se abrirá nunca nuestra Salida de Emergencia".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Todas las claves sobre la huelga de los agricultores alemanes

Según recoge la prensa alemana, este lunes las protestas de los agricultores reunieron en la Puerta de Brandeburgo de Berlín a unos 550 manifestantes con un número similar de vehículos, incluidos numerosos tractores, mientras que en varios puntos del país se observaron convoyes de tractores y bloqueos temporales de accesos a las autopistas, provocando el caos del tráfico e incluso interrupciones de la actividad en fábricas afectadas por el bloqueo de las rutas.

"Hacemos uso de este derecho a manifestarnos para garantizar el futuro de nuestros jóvenes, pero también para seguir garantizando la seguridad alimentaria", afirmó el presidente de la asociación de agricultores DBV, Joachim Rukwied. "Pedimos comprensión a la población. No queremos perder el gran apoyo y solidaridad que recibimos de gran parte de la sociedad", añadió.

En este sentido, los convocantes de las manifestaciones han instado a actuar con moderación en las protestas, después de que la semana pasada impidiesen al vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck, abandonar un ferry en la costa del mar del Norte.

El propio ministro alemán, ha instado este lunes a no dejarse arrastrar por "el programa del populismo del resentimiento", señalando que, a pesar de los llamamientos de las asociaciones de agricultores para manifestarse de forma no violenta y pacífica "la experiencia de las últimas manifestaciones demuestra que no es así".

"Circulan llamamientos con fantasías de subversión, se forman grupos extremistas, se exhiben abiertamente símbolos étnico-nacionalistas. Cada vez está más claro que algo ha fallado en los últimos años que está delimitando la protesta democrática legítima y la libertad de expresión, de modo que lo que antes era indecible ahora parece legitimado", ha advertido.