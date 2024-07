Marc Vidal desgrana las propuestas económicas del vencedor de las elecciones francesas, Jean-Luc Melenchon

Este domingo, millones de franceses acudieron a las urnas en las elecciones legislativas. La izquierda francesa protagonizó una gran vuelco electoral al quedar en cabeza, por delante del bloque macronista, lo que relegó a la favorita, la ultraderecha de Marine Le Pen, al tercer lugar.

En su 'Salida de Emergencia' de este lunes, Marc Vidal hace una lectura económica del resultado obtenido en las urnas en el país vecino.

"A los franceses les da igual tener más deuda pública que Argentina, el déficit público más alto de Europa y que su país esté en un declive importante, y es que ninguna formación política se atrevió a decirle a los franceses que el país ya no va bien", comenzaba apuntando el analista.

En cuanto a la elección de los franceses, Vidal explica que, "tal vez no tenían a quien votar". "Me refiero a que le Pen no es de derechas en términos económicos, no tiene nada que ver con los tories británicos o la CDU alemana. En lugar de un enfoque de libre mercado Le Pen abogado por un patriotismo económico que defiende más proteccionismo y más intervención estatal", aclara el analista.

Las ideas de Jean-Luc Melenchon

En cuanto a las ideas de Jean-Luc Melenchon en materia económica, Vidal lo resume en lo siguiente: "Van a tener que aumentar el salario mínimo bruto a más o menos unos 2.000 euros al mes, se va a incrementar el régimen fiscal progresivo, es decir, los ricos pagarán muchísimo más, se reducirá la jornada laboral a 32 horas sin reducción salarial, se nacionalizarán las empresas estratégicas, se invertirá muchísimo más en políticas verdes, se ampliarán las coberturas públicas en pensiones, subvenciones, subsidios y todo tipo de meriendas".