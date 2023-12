Marc Vidalpone el foco en su 'Salida de Emergencia' este lunes en el acuerdo político al que ha llegado la UE sobre la primera ley para regular lainteligencia artificial (IA)del mundo.

Una regulación de la que Vidal apunta que “en teoría busca garantizar que los sistemas de inteligencia artificial existentes y utilizados en la Unión Europea sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores de todos los europeos”.

La IA propulsará la mayor revolución económica social que hayamos vivido cuantos estamos vivos actualmente

Sin embargo, el analista económico resalta que “desde Europa ya hace mucho tiempo no sale nada que no sea regular”, afirmando que “no creamos tecnología que cambie el mundo y solo regulamos la que nos viene de fuera”.

Avisa Vidal de que “este acuerdo contará con una legislación bastante más dura de lo que están diciendo por ahí en cuanto a la inteligencia artificial generativa como Chat GPT, de ahí que algunos países teman que esta regulación sea poco flexible y frene la capacidad de las empresas europeas para liderar esta tecnología".

Y recuerda la definición que dio el Gobierno de esta tecnología: “una herramienta más peligrosa que la energía nuclear”; recordándole que “se trata del motor que propulsará la mayor revolución económica social que hayamos vivido cuantos estamos vivos actualmente. Su dimensión será similar a lo que ha significado Internet pero multiplicándolo por 1.000”

¿Tan peligrosa es la IA?





Si como decía anteriormente Marc Vidal sobre las aportaciones de esta tecnología y su sorprendente revolución económica social, sin embargo, ¿por qué se habla tanto de los peligros de la IA?

“Desconocimiento e interés”, esos son los dos puntos principales que señala Vidal. Y, para que lo entendamos, recuerda qué es lo que pasó cuando Internet llegó a nuestras vidas, cuando “los medios hablaban de la red de redes como un lugar petado de malhechores estafadores y donde reinaba el caos, eso era por desconocimiento, luego con esa excusa se reguló y ahora es propiedad de unos cuantos; eso fue por interés”.

Pues bien, “con la inteligencia artificial (IA) pasa algo bastante parecido y Europa se equivoca”, advierte Marc Vidal.

Somos un continente burocrático miedoso y carca

“¿Te imaginas que cuando se inventó Internet Europa hubiera regulado inmediatamente lo que se podía hacer y lo que no, aún sin saber lo que iba a ser en dos décadas después?”, una pregunta para la que el analista económico tiene una contundente respuesta “que habríamos perdido el tren del futuro mientras que Estados Unidos y China hubieran desarrollado todo cuanto ahora es Internet y lo que supone”.

En definitiva, “Europa acaba de firmar un acuerdo que nos deja fuera del avance de esta tecnología, un avance que, por cierto, al contrario de lo que se cree, le acaba de dar marco legal a todas esas cámaras que inundan nuestras calles y que hasta ahora eran alegales, lo que es un monumental desastre”, destaca Vidal.

Desmonta así Marc Vidal los 'supuestos' beneficios de esta ley de regulación que ha sacado adelante la UE “porque mientras que en Estados Unidos empresas como OpenAI, Google o Microsoft lo revolucionan todo; o mientras en China ya casi lideran el uso de la IA desde el punto de vista científico, pues Europa lo único que aporta todo esto es lo de siempre: regulación, regulación y más regulación”.

Ante este panorama, el analista económico Vidal no duda en criticar y asegurar que “somos una caricatura, un continente burocrático miedoso y carca que cuando algo le asusta le pone límites y lo celebra como si lo hubieran abierto ellos”.





