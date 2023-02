Marc Vidal celebra la recuperación del Mobile World Congress: "Es un sector que hay que cuidar"

La mayor feria de telefonía del mundo, el Mobile World Congress, vuelve este año a Barcelona con todo su potencial tras la pandemia. El analista económico, Marc Vidal, ha analizado en su sección diaria, 'Salida de Emergencia', en 'Herrera en COPE', la importancia de este evento, en un país, España, en el que tras Estados Unidos, se celebran más congresos y convenciones.

"Es siempre una buena noticia. Aporta un enorme dinamismo a todos los sectores de la ciudad de Barcelona", ha destacado Vidal. Este año, se esperan 80.000 asistentes. "La mitad son altos directivos de las principales empresas del mundo. También vuelve a ser absolutamente global. Tras la pandemia, mas de 4.000 congresistas vienen directamente de China y una cuarta parte del resto, procede de Asia", ha explicado.

El MWC supone algo más que una fería de telefonía. "En los últimos años, el Mobile ha sido capaz de representar muy bien lo que significa la tecnología hoy. Hasta hace un tiempo, hablábamos de que lo digital debía ser más eficiente en los procesos, debía ayudar a obtener más datos o generar mejores servicios a los clientes, pero ahora eso ya no es solo así. Ahora, lo digital es consustancial con el negocio en todas sus partes. Ya no es una parte del negocio. Ahora es el propio negocio. Eso el Mobile lo ha entendido muy bien. Ya no solo hay expositores vinculados a las empresas de telecomunicaciones. Nos encontramos bancos, fabricantes de aviones, de coches, consultoras de todo tipo", ha enumerado.

Como anécdota, Vidal ha puesto de ejemplo el homenaje que este lunes se va a realizar al inventor oficial del teléfono móvil, Martin Cooper, un ingeniero de Motorola que, en 1973, "creaba algo que condicionaría nuestra vida que seguro que el bueno de Cooper no pudo imaginarse", ha definido.





Segundo país del mundo en congresos

Marc Vidal ha celebrado la reactivación de esta y otras ferias en España tras la pandemia. "Es una buena noticia. Todavía falta un poco de recorrido, al igual que nuestra economía que aún está por debajo de 2019", ha expuesto.

"Los organizadores del MWC estiman un impacto cercano 350 millones de euros en esta edición, pero en 2019, fueron 471. Si descontamos la inflación, nos indica que todavía queda bastante por recorrer", ha expuesto Vidal.

Sin embargo, algunos eventos ya están en cifras prepandemia. "El Fruit Atrraction, Fitur o el Digital Enterprise Show en Málaga.. todos ellos han alcanzado niveles de 2019. Es un sector que hay que estimular y cuidar porque España es el segundo país del mundo en congresos y convenciones, solo por detras de Estados Unidos", ha destacado.