Marc Vidal, analista económico, sobre por qué los "viejenials" dan mayores datos de paro que los jóvenes: "Excluir a los mayores de 55 es un sesgo y un prejuicio"

En su sección 'Salida de emergencia' en Herrera en COPE, el analista económico Marc Vidal ha conversado con Sergio Barbosa y ha analizado un dato sin precedentes y profundamente revelador sobre la salud del mercado de trabajo en España.

Por primera vez en la historia, la tasa de paro de los mayores de 55 años ha registrado cifras superiores a la de los más jóvenes, un fenómeno que evidencia una disfunción estructural en el sistema.

Vidal ha calificado este hecho como una clara "señal de que el mercado laboral español está fallando en uno de sus pilares básicos". En un país con un envejecimiento acelerado, no aprovechar el capital humano de los trabajadores más experimentados es un contrasentidol, comenta el analista.

La tasa de paro para este colectivo, que roza el 10 por 100, no es solo un problema cuantitativo; esconde una realidad cualitativa mucho más preocupante que afecta a la estabilidad y las oportunidades de los profesionales sénior.

Un mercado que penaliza la experiencia

El analista ha puesto el foco en la difícil situación que enfrenta un trabajador experimentado, a quien él denomina "viejenial", cuando pierde su empleo o intenta reincorporarse al mercado tras un tiempo de inactividad.

"Sus opciones se reducen a cero coma o las condiciones empeoran", ha advertido Vidal. Este empeoramiento se traduce en contratos temporales, empleos de corta duración y una mayor probabilidad de convertirse en un parado de larga duración, lo que genera una espiral de precariedad laboral.

Esta tendencia choca frontalmente con el discurso oficial sobre la sostenibilidad de las pensiones. Vidal ha señalado la gran paradoja del sistema: "se exige prolongar la vida laboral mientras se penaliza a quienes intentan seguir activos".

Según el analista, el mercado actual "no está pensado para trayectorias no lineales", ya que castiga a los profesionales que acumulan una valiosa experiencia si no encajan en el perfil que demandan muchas empresas: bajo coste, alta flexibilidad y "escasa capacidad para decir no cuando se debe decir no".

El valor oculto de los 'viejenials'

Excluir a los mayores de 55 años no es una estrategia moderna ni "cool" ni nada: es un error estratégico y un prejuicio mal maquillado" Marc Vidal Analista económico

Para ilustrar el valor que se está desperdiciando, Marc Vidal ha compartido una nota personal sobre una política implementada en su propia empresa. Hace años, introdujo en su empresa un criterio clave al formar equipos: "por cada cinco profesionales menores de 50 años, teníamos que buscar activamente un perfil ideal a partir de esa edad".

Esta apuesta por los equipos intergeneracionales ha ofrecido, en sus palabras, un resultado "espectacular" que va mucho más allá de la simple suma de aptitudes.

El éxito de esta iniciativa no se debió únicamente a la combinación de experiencia y habilidades digitales.

Vidal ha explicado que surgió algo "más difícil de medir en las estadísticas": un ecosistema de responsabilidad compartida, la transmisión de cultura de trabajo, la templanza en algunas decisiones y una cohesión emocional que no se enseña en ningún máster".

Para el analista, prescindir de este capital humano es un grave error. "Excluir a los mayores de 55 años no es una estrategia moderna, ni 'cool', ni es nada, es un error estratégico, y un prejuicio mal maquillado", ha sentenciado.

Despedir el sentido común

Lo que despiden en la mayoría de las veces cuando despiden a una persona mayor, es el sentido común" Marc Vidal Analista económico

Vidal ha concluido su intervención en Herrera en COPE con una reflexión contundente sobre las consecuencias de este prejuicio edadista. En su opinión, las empresas que optan por despedir a trabajadores veteranos están cometiendo un error fundamental que impacta directamente en su propia inteligencia corporativa.

"Lo que despiden en la mayoría de las veces cuando despiden a una persona mayor, es el sentido común, con la falta que nos hace", ha afirmado, subrayando la pérdida de un activo intangible pero crucial para cualquier organización.

Por su parte, el conductor del espacio, Sergio Barbosa, ha respaldado el análisis de Vidal, asegurando haber observado el mismo fenómeno en su propio sector, la radio.

Barbosa ha coincidido en que un equipo bien equilibrado e intergeneracional crea un "intangible que funciona muy bien", reforzando la idea de que la colaboración entre distintas generaciones es una fórmula de éxito que el mercado laboral español está actualmente desaprovechando.