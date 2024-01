Marc Vidal advierte sobre los efectos de la subida del salario mínimo en el tejido empresarial español

Marc Vidal pone el foco en su 'Salida de Emergencia' en Yolanda Díaz. Pretende incrementar el salario mínimo y de forma unilateral.

"No solo eso. El ministerio de Trabajo amenaza a la patronal que si no acepta un nuevo aumento del 4% como proponen, pues acordarán con los sindicatos un 5% como mínimo", comienza su intervención Vidal.

Esto demostraría, de nuevo, que "esta gente vive a años luz de la realidad económica de nuestro país y mientras el sector productivo pueda amortiguar los golpes, pues no piensan parar".





Desde la llegada de Yolanda Díaz, en nuestro país se han perdido 51.000 empresas. Y es que el salario mínimo ha aumentado un 46,8% en tan solo cinco años. "Ningún otro país de la OCDE ha incrementado así el salario mínimo. No hay nada comprable en las economías avanzadas del sistema solar".

No hay manera que entienda esta gente "que nuestra economía no es un chicle. Este incremento, que supone una intervención profunda de la economía, lo que hace es acentuar especialmente lo que ocurre a espaldas del principal factor que permite mejorar la nómina: que es la productividad".

"A esta desconexión entre salario y productividad, el gobierno le llama conquista social"

Recuerda Carlos Herrera que la productividad ha caído en España. "De hecho, nuestro país ha experimentado la mayor caída de la OCDE con una disminución del 3,8%. A esta desconexión entre salario y productividad, el gobierno le llama conquista social"; cuenta el analista económico en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

"No digo que se deba subir el salario mínimo, a lo que me refiero es que si se decide subirlo, no puede ser por decreto. Subir de manera tan rápida la productividad, no puede salir bien", prosigue su discurso Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'.

Marc Vidal ha mirado hacia otros países en los que esta premisa no salió bien. "En 1970, en Puerto Rico, se extendió el salario mínimo federal, donde la productividad era mucho más baja que en Estados Unidos. Resultó una pérdida brutal de empleos y un cierre importante de empresas. En Francia, en los años 90, se subió el salario sin corresponderlo con la productividad y estimuló el desempleo como nunca antes".

Por último, un estudio de la universidad de Washington "demostró que el aumento del salario mínimo en Seattle, impactó negativamente en el empleo".