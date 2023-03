Marc Vidal advierte del peligro de limitar el precio de los alimentos en España: "Siempre termina en escasez"

La cadena de supermercados francesa, Carrefour, ha ofrecido limitar a sus clientes algunos precios de sus productos básicos. En total serán alrededor de 200 alimentos a costes bloqueados desde el 15 de marzo hasta el 15 de junio. En'Herrera en COPE'hemos analizado esta propuesta, que entrará en vigor la semana que viene, conMarc Vidal. "El aparente motivo es suavizar los efectos de una inflación, que en los productos alimentarios en Francia están al 14,5%. La propuesta del gigante de la distribución galo incluirá un centenar de productos alimentarios considerados sanos, los que tienen una calificación A o B, en el índice nutriscore. Y otros 100 de uso diario pero ya no tan sanos", explicaba, añadiendo que todos serán marcas propias del stock de la cadena.

El analista económico ha comentado que, para no "confundir a nadie", esta idea "no es un acuerdo entre el Gobierno francés con algún distribuidor", señalaba, sino que se trata "de una decisión empresarial, no de la administración". Además, Marc Vidal ha dicho que esto no va a ser "fácil de llevar a cabo", porque en Europa "ninguna empresa puede incurrir en pérdidas al vender sus productos, porque si eso sucediera, estaría dañando a la competencia y al propio mercado", opinaba.





¿Dónde radica el peligro de limitar precios?

Al final el riesgo recae en que acabe siendo una especie de control de precios, y eso "ya no es tan bueno". "La historia económica nos explica que durante los últimos 4.000 años el control de precios ha terminado siempre en escasez: en Argentina, en Mesopotamia o en cualquier rincón del sistema solar. Si fijas precios máximos, la oferta se retrae por falta de rentabilidad y la demanda suele acaparar pensando que debe comprar barato antes de que vuelvan a ponerse los precios para arriba", explicaba, agregando que esto no era algo "inmediato".

Sin embargo, "es un virus que circula por la economía y va erosionando las cadenas de valor y los procesos menos rentables. Si la competencia no puede contrarrestar una decisión como esta, retira el producto y espera. Si hay poco producto, a menos competencia y eso con precios más altos, cuando se levante la barrera", continuaba diciendo.

En el caso de España, Marc Vidal ha aconsejado que él se "esperaría", si fuese la cadena de nuestro país, a ver lo que ocurre después del 15 de junio en Francia para aceptar una oferta similar. "El problema es que, en cuanto se proponga eso aquí, a ver quién es el valiente que le dice al 93% de los españoles, que ven positivo eso de topar los precios, que mejor no, que si acaso nos esperamos. Cómo le explicas a quien tiene problemas para comprar esta misma mañana, que el problema será peor dentro de 6 meses si controlamos los precios. Muchos pensarán que bienvenido sea cualquier alivio que permita abrir la 'Salida de Emergencia'", terminaba Marc Vidal.