Marc Vidal habla sobre el crecimiento de la economía española y la debilidad de otros países de la eurozona: "Es importante"

La economía española mantiene el tirón con un crecimiento del 0,8% y, sobre ello, habla Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'.

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado la revisión de los datos de Contabilidad Nacional correspondientes al tercer trimestre de 2024. Ese 0,8% que mencionamos "supone que nuestra economía mantiene un crecimiento que ya acumula un 3,3% anual. Una cifra importante especialmente si la comparamos con otras grandes economías de la eurozona".

Alamy Stock Photo Bruselas

Sin embargo, "un análisis detallado de los componentes de ese crecimiento revela tendencias significativas. El sector exterior muestra signos de desaceleración, con una revisión a la baja de las exportaciones del 4,3% anual".

Lo que refleja "una debilidad económica de los principales socios comerciales de España. Y ojo, porque aunque tarde, si Alemania se resfría, el resto de Europa estornuda. Incluido nosotros".

Esas cifras se deben, explica Vidal, a la demanda nacional "que aporta 2,8 puntos en tasa interanual, y, al alza del gasto público, que alcanza un 5,1% interanual. Ya sabes... "no es magia, son tus impuestos y la deuda". Y aunque es cierto que el consumo de los hogares crece al 3,0% anual, curiosamente la inversión empresarial permanece en negativo".

"SUCEDIÓ HACE UN TIEMPO Y PARECE HABERSE OLVIDADO"

Es decir, que "mientras los consumidores recuperan gradualmente la confianza, el sector productivo no ve tan claro el horizonte. Especialmente por el continuo incremento del gasto público. Y no me extraña porque en un contexto de recaudación fiscal récord, la reducción de jornada y con las próximas subidas en las cotizaciones sociales para 2025, este decorado podría estar en riesgo".

Es más, y concluye su sección el analista económico, "no deberíamos perder de vista algo que sucedió hace un tiempo, y que parece haberse olvidado. Recordemos que en un momento dado, el INE añadió en una revisión 35.000 millones de euros al PIB nominal de 2021, lo que ha tenido un efecto aritmético de arrastre en los años posteriores".