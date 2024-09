Marc Vidal detalla las consecuencias económicas para España de la crisis con Venezuela: "Mercados clandestinos"

¿Qué consecuencias económicas puede tener el conflicto con Venezuela? A esta pregunta responde este lunes Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'.

"La posible ruptura comercial entre España y Venezuela tendría implicaciones económicas significativas, pero con magnitudes muy diferentes para cada país. En 2023, España exportó mercancías a Venezuela por valor de 145 millones de euros, posicionándola en el puesto 94 entre sus destinos comerciales.

Venezuela, por su parte, depende en mayor medida de España, pues somos su tercer destino de exportaciones y el séptimo en importaciones, especialmente de productos claves para el refinado petrolero.

En el corto plazo, Venezuela sufriría mayores consecuencias debido a su limitada capacidad para encontrar sustitutos en sus importaciones esenciales, especialmente en maquinaria. Además, las sanciones internacionales han forzado a Venezuela a recurrir a mercados clandestinos y criptomonedas para mantener sus exportaciones de petróleo, cuyo valor total fue de 7.122 millones de dólares en 2023, una cifra inferior a los 9.300 millones estimados.

Digamos que a nosotros nos afectaría mucho menos debido a la 'elasticidad de sustitución'".

Qué es la elasticidad de sustitución

El analista explica en este punto que es la “elasticidad de sustitución”.

"Es un concepto sobre la producción que se refiere a la capacidad de un país para reemplazar bienes importados por otros similares de diferentes proveedores. España, con una menor dependencia de Venezuela, podría ajustar sus fuentes de importación de combustibles, mientras que para Venezuela, encontrar proveedores que satisfagan sus necesidades de diluyentes y maquinaria lo tendría más crudo.

El gobierno de Maduro asegura que su economía no sufrirá a medio plazo gracias a sus vastas reservas de petróleo. El problema es que, aunque Caracas dice producir un millón de barriles diarios, eso no es así, pues según fuentes secundarias como la Agencia Internacional de la Energía o la OPEP sitúan la producción real de Venezuela en no más de 800.000 barriles.

Además, el petróleo cada vez se paga menos, por lo que ese aval cada vez es menos efectivo. Mañana si te parece te explico porque el oro negro no para de caer, porque el asunto tiene tela…".