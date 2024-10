Marc Vidal alerta sobre el último desafío al que se enfrenta la economía española: "Cada vez más"

Marc Vidal, en su 'Salida de Emergencia', alerta sobre la fuga de cerebros.

En concreto, indica que "la economía española se enfrenta a un desafío que nadie está atendiendo; la emigración cada vez mayor de jóvenes cualificados en busca de mejores oportunidades en el extranjero. En 2018, el número de personas que abandonaron España se situaba en torno a las 310.000. En 2022 fueron 426.000".

Dicho de otro modo, "cada mes se van de España 35.000 personas en edad de trabajar en busca de un futuro que nuestro país no logra ofrecer".

Alamy Stock Photo Un vuelo

En economía se trata un concepto llamado 'capital humano' que se refiere "al valor económico de las habilidades, conocimientos y experiencia que poseen las personas. Cuando individuos altamente cualificados dejan el país, se produce una disminución en el stock de capital humano, afectando negativamente la productividad y el potencial de crecimiento económico".

El proceso es lento, "pero acaba empobreciendo a un país y a sus habitantes futuros".

¿Y se puede cuantificar esa pérdida de capital humano?

Responde que "sí porque se sabe que el valor del capital humano que España perdió en 2022 ronda los 155.000 millones de euros. Esta cifra se traduce en una pérdida de aproximadamente 8.000 euros por hogar. Además, lo peor no es que se vayan, que ya es, sino que se van mayoritariamente a países que son nuestros competidores directos; Reino Unido y gran parte del norte de Europa. Incluso se van a países como Estonia, Chequia o Polonia, donde el PIB per cápita ya nos han superado o están cerca de hacerlo.

Y es que "no es casual que pase. Mientras se nos dice que crecemos más que nadie, algo que sucede porque venimos del sótano menos dos, o mientras se asegura que estamos en cifras récord de empleo, cuando es algo que pasa en toda Europa por lo que nos mantiene como el país con mayor paro del continente, mientras todo eso pasa, nadie aborda la catástrofe que supone algo así".

Por último, concluye su sección indicando que no entiende "como esto no abre los informativos o no les quita el sueño a sus señorías. No se trata de algo menor, es el futuro yéndose a paladas.