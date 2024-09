Alemania y Francia, estancadas a nivel económico: "España, Portugal y Grecia son los que tiran del carro"

Marc Vidal analiza este jueves por qué los motores económicos europeos "no arrancan".

"Alemania y Francia están estancadas. Algo que sucede mientras los países del sur, España, Portugal y Grecia, son los que tiran del carro ahora. Mientras que germanos y franceses, tradicionalmente los propulsores de la economía europea, experimentan una crisis importante, las economías del sur estamos creciendo a un ritmo que triplica el de nuestros vecinos del norte.

Este cambio de papeles no solo se debe al ‘efecto rebote’ tras la pandemia, sino a una combinación de factores estructurales; como el mayor peso del sector servicios en la economía del sur, el golpe que supuso al acceso a energías fósiles tras el bloqueo a Rusia y el desplome industrial al modelo del norte y al exceso de regulación que ha implementado la Unión Europea en esos países".

¿Depende Europa de nosotros?

"Espero que no. Veamos la dimensión del problema. El Producto Interior Bruto de Alemania, a pesar de rozar la recesión técnica, es de 4,7 billones de euros. El de Francia, 2,8 billones. Por otro lado, el de España está en los 1,5 billones, el de Portugal en 250.000 millones y el de Grecia en 230.000. Sumado el PIB de Alemania y Francia, suponen el 43% de todo el PIB de la Unión.

Y ojo, porque en 2022, España exportó bienes por valor de 95 mil millones de euros a ambos países, el 26% de nuestras exportaciones totales. En términos de inversión, ambos países son grandes inversores en sectores clave de nuestra economía, como la automoción y las energías renovables. Y si nos vamos al turismo, más de 30 millones de turistas de estos dos países visitan España.

Que crezcamos más que nadie, desde un punto de vista porcentual, me parece bien, pero si lo incorporamos en el orden de magnitud absoluto, no supone gran cosa. Que el norte de Europa tenga problemas, no es una buena noticia. Aunque peor sería que también fuera mal el sur".