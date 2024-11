La advertencia de Marc Vidal sobre la situación del mercado del alquiler en España: "No es fácil"

Marc Vidal, en su 'Salida de Emergencia', habla sobre el nuevo récord que se ha registrado en la subida del alquiler.

Recuerda Vidal que "el mercado del alquiler en España sigue tensionado, con un aumento interanual de los precios del 9,8% en octubre, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa. Es el mayor incremento de los últimos 20 meses, situando un piso de 80 m² en 986 euros mensuales de media".

Estamos, por tanto, "ante un asunto complejo que no se va a solucionar con la intervención del mercado, discursos simplistas sobre los grandes tenedores o con la eliminación de los pisos turísticos. En economía sabemos que los problemas estructurales, tienen soluciones estructurales. Y en este caso se trata de la falta de elasticidad en la oferta de vivienda en alquiler".

Se alquila

Hablamos de un mercado inelástico como el actual. ¿Y qué significa esto? Pues que "los aumentos en la demanda —impulsados por la migración a grandes ciudades o por las dificultades para acceder a una vivienda en propiedad— no se corresponden con un aumento suficiente en la oferta, lo que dispara los precios".

Sin olvidar, dice Marc Vidal, "que las restricciones urbanísticas, el altísimo coste fiscal y la nueva Ley de Vivienda, han contribuido a limitar la oferta de alquiler residencial, han desalentado a los promotores inmobiliarios a desarrollar proyectos".

"NO ES FÁCIL CUANDO NO TIENES UNA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO"

Algo que se retroalimenta con otro factor; el de la falta de solvencia. "No se promociona más, porque no hay demanda solvente. Ni en la compra ni en el alquiler. Y no hay demanda solvente porque el salario más frecuente en España es de apenas 14.000 euros anuales", denuncia el analista económico.

Por eso, por mucho que se insista en intervenir el mercado o se estimule la construcción de más vivienda, "la solución parte de incrementar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Y eso no es fácil cuando no tienes industria o una economía del conocimiento".

Reivindica para cerrar su sección que "o alguien se pone en serio, a modificar el modelo de crecimiento de este país, o esto no se va a solucionar con parches. Todo lo contrario, empeorará".