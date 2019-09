La Playlist de Karina

Este año se cumple el 50 aniversario de 'Las flechas del amor', uno de los temas más emblemáticos de Karina. Según ha dicho este viernes en 'Herrera en COPE', la canción es del compositor británico Albert Hamond. El tema es un clásico del pop que continúa vigente hoy y que la artista ha versionado junto a 'Hello', 'Va todo al ganador', 'Sin mirar atrás' y 'El baúl de los recuerdos' con ritmos dance y kizomba fusión.

“He hecho dos kizomba, que es un ritmo nuevo, con un tono más bajo”, ha dicho sobre este género musical que comenzó a componerse entre finales de los años 70 y principios de los años 80 en Angola.

La artista ha dicho que es “un poco sajona” en lo que se refiere a sus gustos musicales. Precisamente, empezó “a descubrir la música ligera con Brenda Lee”.

Karina ha desvelado que fue el productor Rafael Trabucchelli quien la descubrió. “Puedes hacerte los coros a ti misma”, ha contado que le dijo. Pero en casa le decían “que estudiara, que aprendiera a guisar, a planchar y que tenía que tener un buen matrimonio”.

Karina confió en ella, lo que la ha llevado al lugar en el que se encuentra. Este viernes ha querido compartir con los oyentes de COPE su playlist.

1. Brenda Lee: I'm Sorry

2. Paul Anka: Put Your Head on my Shoulder

3. Neil Diamond: September Morn

4. Stevie Wonder: I Just Called To Say I Love You

5. George Harrison: My Sweet Lord

6. Harry Belafonte: Banana Boat

7. Bee Gees: How Deep Is Your Love