Manolo Lama confiesa quién es el Mbappé de la música: "es un genio, el más grande que ha habido"

La música es una de las ramas culturales más importantes de nuestra vida. Es el mejor compañero de viaje posible y siempre va con nosotros allá donde vayamos. Además, hay estilos musicales para todos los gustos y nunca dejan de surgir novedades. Eso sí, los grandes clásicos son, en muchas ocasiones, inigualables. Precisamente por eso, Alberto Herreraha querido preguntar a cinco grandes voces de Cadena COPE por una única canción que ellos destacarían. Se trata de Carlos Herrera, Juanma Castaño, Pepe Domingo Castaño, Julio Maldini y Manolo Lama. Aquí tienes el audio en el que este último destaca al que para su gusto es el cantante más grande que ha habido y lo compara con la figura de Kilian Mbappé en el mundo del fútbol.

Audio





Si hay un futbolista que siempre está en el foco mediático por su enorme proyección y su gran calidad es Kilian Mbappé. El delantero francés del Paris Saint Germain (PSG) es uno de los máximos exponentes del fútbol mundial y los mejores equipos quieren contratar sus servicios. Entre ellos, nada más y nada menos que el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Precisamente por eso, Lama ha querido comparar a su artista favorito con él.

"Era un negacionista de Bad Bunny, pero he acabado poniendo sus canciones hasta cuando no están mis hijos"

Alberto Herrera es un gran apasionado de la música y lo demuestra constantemente en 'Herrera en COPE', pero en su sección 'Radio Carlitos' deja que sean sus invitados los que levanten a los oyentes de sus asientos para bailar. Pepe Domingo Castaño ha sido el primero en explicar qué canción había elegido y por qué. En su caso, la elección ha sido 'En un rincón del alma' del cantautor Alberto Cortez.

Después, Juanma Castaño, ha optado por un cantante y un estilo de música mucho más actual: Bad Bunny con su 'Moscow Mule' del pasado verano. El presentador de 'El Partidazo' ha explicado que su elección es una reivindicación. "Era un negacionista de Bad Bunny, pero a base del machaque que me han pegado mis hijos este verano en el coche, en la playa y en todos los sitios, he acabado poniendo las canciones de Bad Bunny hasta cuando no están mis hijos", comentaba Juanma Castaño.

También Maldini se ha pasado por 'Herrera en COPE', eligiendo 'Me cuesta tanto olvidarte' de Mecano. Y, como no podía ser de otra manera, Carlos Herrera, quien ha terminado la sección con la canción 'María del Mar' del grupo catalán Rumba Tres. Aquí tienes el audio con la sección completa de 'Radio Carlitos'.

Audio





Carlos Herrera con Manolo Lama en Qatar: "Con las dietas que me pagan..."

Sigue toda la actualidad informativa de lunes a viernes con los mejores análisis de Carlos Herrera y las anécdotas más divertidas. Además de conocer los gustos musicales de las mejores voces de Cadena COPE y de la radio española en 'Radio Carlitos'. Sin embargo, esta no ha sido la única ocasión en la que Manolo Lama ha participado en 'Herrera en COPE'.

Durante el Mundial de Qatar 2022 Carlos Herrera se desplazó hasta el país árabe para seguir los partidos de la selección española y compartió estudio con Lama en el set de Doha en varias ocasiones. Una de esas ocasiones fue cuando el comunicador le preguntó a Manolo Lama dónde le iba a llevar a comer. Aquí tienes el vídeo en el que se produce esa charla entre ambos.