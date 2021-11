Dani Martín: “Me ha salvado mucho el miedo, el miedo a no creerme que yo fuera algo importante”

‘El Canto del Loco’ no vuelve, pero Dani Martín sí, y lo hace a lo grande. Como a lo grande anunció su nuevo disco que ha visto la luz hace poco más de un mes.

Como uno de los grandes estrenos mundiales de una gran película, aunque sin premier ni alfombra roja, a principios de octubre Martín, a través de un vídeo que colgaba en sus redes sociales intrigaba a sus millones de seguidores. “¿Vuelve ‘El Canto del Loco’?”, era la pregunta final que aparecía en ese vídeo y una fecha: 6 de octubre de 2021.

A partir de ese momento, mucho se habló de esa posible vuelta del grupo tras su separación en 2010. Días más tarde, conocíamos la verdad: ‘El Canto del Loco’ no vuelve. Dani Martín publicaba su nuevo disco ‘No, no vuelve’ homenaje a la que fue su banda durante muchos años. “Un homenaje a una etapa de mi vida que fue preciosa, que fue mi juventud", dice Martín en ‘Herrera en COPE’.

Unas All Star, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre.



No, no vuelve. Así se llama mi nueva canción, disponible a partir de mañana, a las 21:00.



No, no vuelve. Así se llama el homenaje a la banda de mi vida, El Canto del Loco. pic.twitter.com/XdbKEULgDF — Dani Martín (@_danielmartin_) October 5, 2021

Un disco con el que el también cantante se da “un homenaje a mí mismo, dándome el gusto de cantar a los 44 años las canciones que canté a los veinte y tantos y ahora siento de otra manera”, añade Dani.

Asegura Dani que “la elección de las canciones ha sido fácil porque quería ser honesto y cantar aquellas que realmente sentía que podía cantar, que los textos eran acordes a mi momento. Y esa ha sido la forma de sentirme a gusto”.

Y echando la vista atrás, confiesa Martín que se ve “con ternura, en algún momento me daría algún botefón que otro, pero me veo con ternura.”. Y recuerda a su banda, a los integrantes de ‘El Canto del Loco’ “creo que éramos gamberretes, pero con salud. Creo que fuimos buenos chavales siempre, en todo momento”.

Explica el cantante porqué, finalmente, ha decidido volver a cantar las canciones de ‘El Canto del Loco’. “Es como cuando te separas de alguien después de tantos años y tiene que pasar un tiempo para ver las cosas desde la distancia y que te vuelva a apetecer. Y que de repente te reencuentres con que hubo momentos muy bonitos”.

“Y en el confinamiento me sucedió eso, haciendo Instagram Live para mi público. Me volví a encontrar con las canciones que había escrito con ‘El Canto del Loco’ y las volví a tocar con la guitarra para mi gente y sentí que formaban parte de mi vida y que formaban parte de la vida de mucha gente. Y creo que en aquellos momentos que no podíamos encontrarnos con todo aquello que nos hacía feliz, creo que esas canciones sirvieron de vehículo y de banda sonora para mucha gente para volver a sonreír, por aquel ratillo que yo me pasaba por Instagram Live”, añade Dani.

Y después, una vez pasado el confinamiento y aprovechando que tiene un estudio en casa cuenta que “a modo casi terapéutico, quise grabar esas canciones porque tampoco había existido nada creativo que me llevara a componer nada nuevo. Y estuvimos jugando con las canciones y me hizo ilusión sacarlo”.

Considera Dani que “las canciones son más importantes que el personaje y al final, la gente viene a escuchar las canciones. Y ‘Peter Pan’ es lo que a la gente le hace sentir, y lo que a la gente le emociona, más allá de mi persona, más allá de cualquier cosa.”.

Un disco homenaje a “mi primo David, a Chema y a todos los fans del Canto que para mí sigue presente y nunca se fue”, confiesa Martín. .

SOBREVIVIR A LA FAMA

Dice Dani Martín que “no le gusta dar consejos a nadie” pero sí que cuenta su experiencia para saber ha mantenido los pies en la tierra a pesar de haber conseguido el éxito tan joven.

Para Martín es importante “tener un sostén, una estructura como mi familia que cuando suceden cosas como esta del éxito te hagan ver donde está realmente lo valioso de la vida. Que cuando se apagan los focos y cuando no tienes público ni aplauso tiene que haber una cestita llena de autoestima que resida en la familia, en los amigos, en el deporte, en los momentos de estar contigo”.

Aconseja el cantante que si “tal vez necesitas ir al psiquiatra o al psicólogo, acudir para mejorar y para enmendar errores, para aprender, para saber caminar, para muchas cosas”.

Y señala que “otra cosa que me ha salvado mucho ha sido el miedo, siempre. El miedo a no creerme que yo fuera algo importante ni que yo en realidad fuera como lo que la gente veía en mí. Y luego también ese síndrome del impostor que me ha perseguido siempre. Entonces todo ese cúmulo de cosas creo que me ha salvado bastante la vida de haberme creído ese cretino –como le han dicho- o de haberlo sido”.

“Me considero una persona que tengo mucho que aprender y creo que la vida está para aprender, para disfrutarla y para beber vino rico.”, se sincera Dani Martín

“VIVIR EL PRESENTE”

“Me gusta vivir el presente, sobre todo por este momento que hemos vivido. Disfrutar el presente cada día y disfrutar de todas las cosas que estoy aprendiendo a valorar y que no hemos podido disfrutar”, expone Dani.

GRACIAS AL PÚBLICO

No ha querido perder la oportunidad Dani Martín para dar las gracias a su público y alabar su fidelidad porque “he tenido la suerte de tener agotado todo hasta antes de sacar este trabajo y quiero dar las gracias al público que ha aguantado dos años con las entradas y los aplazamientos que hemos tenido y no ha devuelto ni una”.

Y por eso, considera que ahora es el momento de devolverles esa fidelidad, todo lo que han hecho “con regalos, de llevar el mejor show que he llevado hasta la fecha, hacer un concierto donde las canciones sean todas para recordar y para llevarnos a lugares donde hemos sido felices”.