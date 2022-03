Lin Cortés, en 'Radio Carlitos': "El flamenco se puede fusionar con todo siempre que mande el flamenco"

Lin Cortés es hijo y nieto de artistas y sobrino del cantaor ‘El Pele’. "Maestro de la fusión de estilos y punta de lanza del nuevo flamenco" se puede leer en su web en la que se destaca que "es uno de los artistas más respetados del panorama internacional en este género" y su colaboración con "artistas de la talla de Vicente Amigo, Raimundo Amador, Enrique Morente, Rosalía, Rosario Flores o Antonio Carmona y estrellas internacionales como Howe Gelb o Buddy Miles, batería de Jimi Hendrix".

El cordobés lleva el flamenco en las venas y antes de hablar ya cantaba. “Gipsy Evolution” fue su primer disco en solitario. En 2020 lanza “Gitanerías”, y ahora acaba de sacar al mercado la primera apuesta de su último trabajo: "Feria de Sevilla".

"Feria de Sevilla" es un avance de su nuevo disco, " es una canción que tenía guardada y que no tenía intención sacarla antes de la feria, he decidido sacarla para adelante porque estamos en una época muy tristona, a ver si podemos traer un poquito de alegría" dice Lin Cortés en la nueva entrega de 'Radio Carlitos' en "Herrera en COPE"

¿Con este nuevo trabajo quieres superar a "Gitanerías"? "No me propongo nada, la creación es complicada, me dejo llevar, con el tema de la creación y de componer no tengo pretensiones, lo que me va regalando la inspiración" reconoce y admite que donde más cómodo está es "en el estudio de grabación".

"Feria de Sevilla" es el prólogo de un disco que el cordobés no sabe aún "cómo se llamará" ni cuando saldrá "vamos a ir poquito a poco, los discos físicos ya no existen, ya no hay ni reproductores en los coches, están en las plataformas. Yo me he comprado muchos vinilos, pero al final altavoz, streaming y lo tienes todo".

¿Con qué se puede fusionar el flamenco? "El flamenco se puede fusionar con todo siempre que tenga una base flamenca. Yo he mezclado el flamenco con rock, con funky, con todo, pero desde la melodía flamenca, luego puedes poner los instrumentos que quieras. Le puedes poner una guitarra eléctrica, una batería. Me gusta la música negra pero nunca la he copiado, nunca me he puesto en plan negro a cantar porque creo que no lo voy a hacer bien".

El flamenco está abierto a cambios "y los flamencos ortodoxos nuncan me han dicho nada a la cara y si se ponen a criticar no van a dar abasto". Lin Cortés reconoce que en su carrera ha tenido mucho que ver Raimundo Amador "con él he estado tocando más de diez años, de gira, y he aprendido mucho de él y con todo lo que envuelve a Raimundo, con todos los músicos que se mueven con él".

Ante si está en un momento de madurez, Lin Cortés afirma que "no sé cuando voy a madurar porque edad tengo, pero cuando se pierde ese punto infantil para la creatividad, igual no es bueno. Está bien madurar en técnica y en no pecar de sobrecargar las producciones, que no se pierda la frescura. Yo cada vez estoy más minimalista, últimamente ya solo grabo guitarra flamenca y palmas y estoy en ese punto".





Con "Romancero" que " es una mezcla de "Gipsy" y "Gitanerías" ", Lin va a recorrer parte de España.