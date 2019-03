Canciones para recordar el paraíso

Hoy escuchamos tres canciones que hablan del paraíso perdido. La nostalgia del paraíso perdido esta presente en infinidad de productos culturales. Desde la bíblica expulsión del paraíso hasta el complejo de Edipo, muchos han sido los intentos de explicar esa nostalgia del absoluto, ese deseo de tenerlo todo resuelto como lo teníamos en el útero materno, antes de nacer. Esa nostalgia del paraíso nos acompaña durante nuestra vida y puede ser el origen de locuras y desastres, personales y colectivos, y es en las canciones donde encuentra su mejor consuelo.

Fidel Moreno autor del ensayo ¿Qué me estás cantando?, explica la vida y el mundo recurriendo a canciones populares de ayer, de hoy y de siempre.

La primera de estas canciones es 'El mundo que yo no viva', cuya letra es un poema del filósofo anarquista Agustín García Calvo al que le puso música Chicho Sánchez Ferlosio. Un sueño de un mundo hecho de momentos sublimes, compartido con amigos y amores antiguos y liberado del yugo del trabajo… Se trata de un sueño hermoso pero irrealizable, y frente a los himnos mentirosos que siempre prometen crear el reino de los cielos en la tierra, esta canción me parece que define muy bien el lugar que debe ocupar esa nostalgia del paraíso: el lugar de la imaginación. De hecho, el término utopía significa “lugar que no existe”.

Después, escuchamos 'La casa del sol naciente'', un blues que Alan Lomax escuchó allá por los años treinta en un pueblo minero perdido de Kentucky, y era una canción que hablaba de un burdel donde las mujeres pobres perdían su vida empleándose como prostitutas. La canción se hizo famosa sobre todo por la versión que hicieron los Animals allá por el año 1964, una versión que fue el primer gran éxito mundial del folk rock. En esta versión, cantada por Eric Burdon, la casa del sol naciente es un casino, donde los pobres pierden lo poco que tienen.

Por último, Fidel Moreno nos trae 'Se dejaba llevar por ti', el tema de Antonio Vega en la versión que hizo en directo con los Ketama. Habla de una manera algo críptica de un regreso al paraíso, un paraíso individual, donde nos sentimos queridos en todo momento, donde nada lleva la contraria a nuestros deseos, donde todos nuestros sufrimientos encuentran solución y donde los demás no están invitados. El caso es que Antonio Vega reconoció que esta canción era de las pocas de su repertorio que hablaban directamente de la heroína, de ese paraíso artificial, cuyo abuso implica, como todos sabemos, un riesgo serio de dependencia.