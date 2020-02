Nikolai DzhumagalievColmillo de metal

Se trata de un Caníbal kazajo-bielorruso que entre 1979 a 1980, es decir dos años, mató en su ciudad natal de Uzun-Agach a 7 mujeres, a las que acechaba a su salida del trabajo en las fábricas de la ciudad. Se llevaba pedazos de los cuerpos para cocinarlos y consumirlos. Ingresado en un psiquiátrico, en 1989 huyó durante un traslado y no fue recapturado hasta 1991 en Fergana.

De padre kazajo y madre bielorrusa, Dzhumagaliev tenía tres hermanas. Ingresó en la escuela ferroviaria, aunque en 1970 se alistó en el ejército y sirvió para las fuerzas armadas de protección química en Samarcanda y Otar. Tuvo varios trabajos pero no permanecía mucho tiempo en ellos. Su vida sexual comenzó a los 18 años, y en 1977 contrajo sífilis, seguido poco tiempo después por tricomoniasis.

Eligió a una víctima que solía acudir a la iglesia de los Adventistas del Séptimo Día y la mató en 1979, en Uzunagach-Maibulak. El asesino recordaba la muerte de aquella joven describiendo que “ella se resistía, así que le corté la garganta con un cuchillo. Después me bebí su sangre. En aquel mismo momento, apareció el Bus de la fábrica que venía del pueblo. Me tumbé en el suelo y me puse al lado del cadáver. Mientras estaba tumbado noté frías mis manos. Cuando el bus se fue, calenté mis manos con el cuerpo de la mujer y la desnudé completamente”.

”Corté los pechos del cadáver en tiras, le quité los ovarios, separé la pelvis y las caderas; después doblé estas piezas para poder meterlas en mi mochila y las llevé a mi casa. Fundí la grasa para usarla como aceite, y otras partes las puse en escabeche. Puse la carne en un molinillo, e hice albóndigas. Guardé la carne para mi mismo; Nunca se la serví a nadie más. Cociné a la parrilla el corazón y los riñones. También hice carne a la parrilla. Me llevó un mes comer la carne que me proporcionó el cuerpo de esta mujer."

-En 1979 Dzhumagaliev comete 5 asesinatos más, practicando canibalismo en todos los casos. El 21 de agosto, en estado de embriaguez, disparó accidentalmente contra un amigo, hecho por el que fue arrestado. Le fue diagnosticado esquizofrenia. En menos de un año fue liberado. Tras su puesta en libertad, cometió tres asesinatos más en Uzunagach. Invitó a numerosos amigos a su casa, y en un descuido, mató a uno de ellos y empezó a desmembrarlo en una habitación contigua.

Tras matar al amigo huye totalmente desnudo y con un hacha hacia una zona montañosa. El 19 de diciembre de 1980 es detenido en la casa de su primo. Fue un año después cuando se celebró el juicio, pero como sufría esquizofrenia se le declaró incapacitado mentalmente para afrontar su juicio, y fue enviado a una clínica cerrada con tratamiento obligatorio, donde permaneció 8 años.

Nikolai Dzhumagaliev, con una mente tan perversa con sus asesinatos se propuso librar al mundo de prostitutas y en algún momento también llegó asegurar que estaba luchado en contra del matriarcado. Se comía a sus victimas, bebía su sangre y cometía necrofilia con sus cuerpos.

Dzhumagaliev escapó en 1989 mientras estaba siendo trasladado a otras dependencias del centro donde estaba siendo tratado. Se sospecha que durante un tiempo viajó a Moscú. Finalmente fue capturado en 1991 en Fergana. De todas maneras, se ha hablado mucho de que volvió a fugarse y esta en paradero desconocido, hecho que luego fue desmentido.