Yuri Korchagin, embajador ruso: "Rusia no tiene ninguna intención de atacar a Ucrania"

La reunión del presidente francés, Emmanuel Macron, con su homólogo ruso, Vladímir Putin, fue "positiva" al impulsar "el diálogo" como "el camino a seguir" en la crisis de Ucrania, indicó este martes en el alto representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, el español Josep Borrell. Una reunión que sin embargo, reflejaba una imagenfría y distante entre ambos líderes. Una sala blanca en el interior del Kremlin, con una mesa de mármol impoluta de unos 5 metros de longitud y con Putin cómodamente sentado en uno de los extremos, y un Emmanuel Macron irrumpiendo por el otro extremo de la misma. Sin saludo, sin acercamiento. Con frialdad.

Esas fueron las conclusiones de una reunión que aún resuena en las en las cabezas de unos dirigentes europeos que mantienen con expectativa una tensión diplómatica que, con el ingrediente de los Estados Unidos, crean una "pócima política", de lo más parecida a la Guerra Fría. Mientras Ucrania se mantiene expectante ante un conflicto diplomático, un sinfín de discursos se mantiene alrededor de una causa de lo más peculiar a estas alturas de nuestras vidas. Parece que con el paso del tiempo no hemos aprendido nada, increíble pero cierto.





En Herrera en COPE hemos contado con la presencia del Embajador de Rusia por España, Yuri Korchagin quien afirma que a pesar de toda la tensión más que perceptible por todos, "no es un momento muy delicado, sino que se ha mediatizado en exceso". Considera además el emisario del Kremlin, que "Rusia no tiene ningún pretexto ni ninguna intención para atacar Ucrania"; dice también, que se trata de "un discurso ajeno".

El propio Presidente de la Federación de Rusia, ha resaltado en más de una ocasión que "no hay seguridad para los europeos si no hay seguridad para Rusia", en busca de un mensaje de apaciguamento para sus intereses comerciales con Europa. De hecho, la voluntad de acuerdo por parte de la ex república soviética es esa, la calma y el apaciguamento, Putin lo comentaba en la conferencia de prensa posterior a la reunón junto a Macron: "de nuestra parte, haremos todo lo posible para encontrar compromisos que satisfagan a todo el mundo".

Los rusos ante todo, no buscan darse un tiro en el pie, ni mucho menos. El Embajador ruso comparte las palabras de su líder, y es que le contaba a Carlos Herrera que "descarta por completo el conflicto armado", aunque es igualmente realista con lo que está sucediendo ya que "en cualquier crisis hay un impacto económico". Este es un punto importante de acuerdo, al menos por la parte europea, que puede tener la llave para la solución de las obstinidades.

Dice Yuri Korchagin, que "Rusia depende tanto de vender su gas a Europa, como Europa de accdeder al gas, existen intereses unidos". El mensaje de tranquilidad se mantiene también con el cumplimiento de los contratos del gas, puesto que mientras nuestro continente "siga comprando gas, Rusia seguirá cumpliendo los contratos, como siempre se ha hecho".

"La OTAN es una amenaza para Rusia, que no crezca más"

"No es lo mismo querer estar en la Unión Europea que en la OTAN", así marca las distancias el Embajador ruso, señalando claramente a los Estados Unidos como principal enemigo de la causa rusa en esta entrecomillada batalla. Dice por otra parte, que se sienten "amenazados por la OTAN", en un momento en el que parece que la circunstancia invita más a lo contrario. Lo curioso de todo esto, es que ellos mismos admiten que no habría problema por parte de los rusos, para que Ucrania entrata a formar parte de la comunidad económica del viejo continente, "se podría llegar a considerar", indica.





"No queremos que la Alianza crezca más, nos sentimos hartos y amenazados por esta situación", un mensaje reiterado y aclarado en varias ocasiones por Yuri Korchagin, algo que indica que no es un momento de mucha calma para la Federación, que está "preocupada" por el constante crecimiento de la Organización dirigida por los Estados Unidos.