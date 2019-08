Propietaria del videoclub más antiguo de España: "No me imagino trabajando en otro sitio, me gusta el cine"

Actualmente, en España, sobreviven 300 videoclubs que han sabido luchar contra las nuevas tecnologías y plataformas de películas.

Los propietarios de dos de ellos han hablado en 'Herrera en COPE' de cómo viven hoy en día su profesión.

Aurora Depares es la propietaria de 'Video Instan', el videoclub más antiguo de España. Sus padres lo fundaron en 1979, año en el que se estrenó la famosa película de Los Bingueros. Desde muy temprana edad, Aurora iba al videoclub y asegura que creció “entre estanterías, lomos de VHS y Casablanca”.

'Vídeo Instan' está ubicado en el Eixample, Barcelona, y es uno de los pocos que todavía consigue vivir del negocio del cine. “Seguramente sufriría menos haciendo cualquier otra cosa, pero me gusta esto y aquí estoy, levantándome cada mañana e intentado salir adelante”, ha afirmado la dueña.

Con cada palabra, Aurora muestra su pasión por el sector cinematográfico, algo que considera “casi genético”. Señala que desde pequeña le apetecía acompañar a su padre al videoclub, ver las novedades que habían llegado y empaparse del ambiente de la gente que iba a buscar películas.

Era el principio del 'boom' y, según cuenta Aurora, la gente hacia colas para entrar en la tienda a buscar películas y para darse de alta. “Fue muy bonito ver cómo de repente a parte de poder disfrutar del cine en pantalla grande, podías disfrutarlo en tu casa, a la hora que tu quisieras y con tu familia” ha recalcado.

'Vídeo Instant' es un local de 320 metros cuadrados con 45.000 películas, de las cuales 7.000 son en vhs porque no se han editado en dvd y las conservan como parte de nuestro archivo. En el mismo videoclub también hay un bar y un cine, este último capacidad para 32 personas.

La propietaria afirma que todavía hay jóvenes que acuden cada semana a su videoclub y que "se van encantados con sus pelis debajo del brazo".

Aurora ha sabido reinventarse y ha convertido el videoclub en un centro cultural donde la gente pueda ir a pasar la tarde, ver una peli en el cine, alquilar películas o tomar algo.

“No me imagino trabajando en otro sitio, me gusta el trato con el público, me gusta el cine, me gusta recomendar pelis y me gusta reinventar cosas para que la gente tenga acceso al cine y a la cultura”, ha dicho Aurora.

La dueña de 'Video Instant' comenta que ha invertido en este proyecto “todo su tiempo, amor y dinero”.

Ubicación de 'Vídeo Instan': Carrer de Viladomat, 239

Juan Manuel Sanz es el dueño de 'Alfil', el videoclub más antiguo de Madrid. Tras 37 años al frente del local, Juan Manuel se va a jubilar y dice que "no tiene ganas de seguir adelante" con el negocio.

Sin embargo, los recuerdos que tiene de sus años como propietario de 'Alfil', son imborrables. “Me lo he pasado muy bien, porque ha sido un negocio muy bonito, muy divertido y maravilloso”, ha asegurado.

EFE.

Cuando Juan Manuel comenzó en este mundo, todavía no existían las casas cinematográficas distribuidoras oficiales y explica que cuando las multinacionales se instalaron en España, llegó el 'boom'.

El propietario se retira, pero deja el videoclub en manos de su mujer a la que todavía le quedan varios años para jubilarse.“Esto no lo vamos a dejar mientras podamos, además de que nos ha gustado muchísimo el cine y todavía hay gente que viene al videoclub”, ha recalcado.

Ubicación de 'Alfil': Alameda de Osuna, Avenida Cantabria nº17