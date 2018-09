Vicente Lozano, en "El Mundo": “Ojo al paro, que está el PSOE”

El gobierno de Sánchez, a trancas y barrancas, avanza para sacar adelante el presupuesto del año que viene, aunque le siguen faltando votos. La reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la portada de ABC que titula: "Iglesias le impone los deberes a su socio de gobierno". "El Mundo" escoge un titular propio de equilibristas: "Sánchez pacta mayor gasto con Iglesias y promete menos déficit a la Unión Europea". Como indica nuestro refranero: sorber y soplar al mismo tiempo: complicado. Otra reunión con excesiva cordialidad a juzgar de algún editorial esta mañana, la del presidente catalán Torra y el ministro del Interior, Grande Marlaska cuyos rostros sonrientes aparecen en la portada de "El País" con un pie de foto que no casa con tanta sonrisa. "Acuerdo sin detalles sobre los lazos en espacios públicos", dicen. Por lo demás, el vendaval en la Casa Blanca: "Trump busca al topo de la Casa Blanca", dice "La Razón" con la imagen del presidente de Estados unidos y explicando que un artículo anónimo en el New York Times desvela que una red de funcionarios boicotea al Presidente. Por lo demás, la muerte de Burt Reynols y un cierto consenso en los periódicos de que esta vez sí se ha acertado llevando la peli de Javier Fesser “Campeones” como seria candidata al Oscar. Y hoy se incorporan al cole el grueso de los chavales en infantil y primaria y los problemas los de siempre. Llamada de "El Mundo" en su portada: arranca el curso con 10.839 libros de texto distintos, eso y con los libros gratis, según la autonomía en la que vivas.

Vamos por partes. ABC dice que para el gobierno es “imposible asumir las exigencias económicas y fiscales de Podemos, no sólo no pasarían el corte de Bruselas, sino que condenaría a España a una nueva crisis". Los periódicos explican que entre lo acordado hay medidas que probablemente conciten consenso como rebajar la cuota de los autónomos o el Iva de los productos de primera necesidad, pero chocan con la exigencia de reducción del déficit. Vicente Lozano titula hoy su artículo en "El Mundo": “ojo al paro, que está el PSOE”. Si para todo lo que quieren hacer hace falta subir impuestos, las dudas crean una gran inseguridad. Nadie sabe como será la fiscalidad del PSOE. ¿Será verdad lo del 15% de sociedades? ¿Habrá impuesto a las transacciones financieras? ¿Y a las tecnológicas? ¿Se endurecerá la tributación de las sicavs? ¿Seguirán teniendo deducciones los planes de pensiones?. Muchas dudas que afectan a quienes toman decisiones de inversión y arriesgan su capital en negocios que no lo olvidemos, son los que crean empleo. "El País" dice que “PSOE y Podemos comparten música, ahora hay que ponerle letra a la partitura” y añade que “este gobierno necesita los 17 diputados de Esquerra y el PDCAt. Si no se rebaja la crispación le va a ser difícil aguantar. Para "la Razón", las cuentas de Sánchez son cuentos.

Sánchez intentó tranquilizar a Bruselas con su optimismo: contará con los apoyos para sacar adelante unas cuentas expansivas que no amenacen los rigores que exige Europa. Es un ejercicio de voluntarmismo, un cuento chino con semejantes socios parlamentarios y el precio que exigirán por sus votos. De todas formas, explica Ignacio Marco Gardoqui en ABC, que el menor de los problemas de Sánchez es cumplir con Bruselas. Porque el funcinamiento de la comisión es creerse las promesas que le realizan y aceptar los planes que le presentan. Y luego ya, cuando va de lo dicho al hecho hay un trecho demasiado largo, siempre ejerce con maestría la virtud de la paciencia. Aplica la socorrida frase de: “si no cumples hoy, cumplirás mañana...?

Hoy también es uno de esos días en los que si uno lee la prensa catalana o la editada en Madrid, cree que han sido reuniones distintas. Para la prensa nacional así en general, el ministro del interior hace un acto de fe, confía en que los mossos hagan lo que no han hecho hasta ahora. En cambio, en Cataluña "El Periódico" dice que Interior y Generalitat liman la tensión, rebajan la tensión. De todas formas, la propia Vanguardia matiza el entusiasmo: el ministro confía en los Mossos, si bien no aclara cómo deben actuar. Enric Hernández, el director de "El Periódico", dice que estamos mejor que hace un año. Los dos gobiernos tienen abiertas las vísas de comunicación y no se ha roto y eso no es poco teniendo en cuenta la presión que ejerce el indepedentismo extremo, de un lado y Ciudadanos y el PP de otro. "La Razó"n dice que al que le han marcado un gol por la escuadra es al ministro del interior. No hay medida alguna para retirar lazos. Ignacio Camacho dice hoy en su columna de ABC que hoy hace un año el gobierno tenía que haber aplicado el 155. no lo hizo hasta mes y medio después, le falta audacia y además, PSOE y Ciudadanos se negaban. Nadie se tomó en serio la amenaza. El pensamiento ilusorio impuso la creencia de que no iba a pasar nada. Se equivoca Marlaska al confiar en los Mossos dice el mundo en un editorial. Recuerda que hay este el mandato del defensor de pueblo o el cumplimietno de la sentencia del tribunal superior de justicia de cataluña que insta a retirar esos simboos ideológicos de las calles.

"Santamaría deja en el aire su integración en el equipo de Casado", titula "El País". Soraya Saenz de Santamaría - dice ABC - planta a Casado en el Congreso. "El Mundo" dice que Soraya desvelará si deja la política tras hablar cara a cara con Casado. "La Razón" concluye: "Santamaría presiona al PP, que la da por amortizada". Los periódicos cuentan cómo la vicepresidenta no fue a la reuión del grupo parlamentario que presidió Casado. Se presentó a media mañana en el patio del congreso. Les contó a los periodistas que quería tener una charla con el presidente del PP para hablar de su futuro, pero hete aquí que Casado ya estaba en el aeropuerto camino de viena a una reunión del grupo del partido popular europeo.

Y sobre la vuelta al cole, "El Mundo" cuenta la disparidad de los sistemas educativos entre comunidades autonomas provoca la multiplicación de manuales. Arranca el curso con 10.839 libros de texto distintos. Si cada vez nacen menos niños, llegaremos a tener libros de texto personalizados... ABC cuenta la queja de los editores que denuncia la desigualdad territorial en el sistema de ayudas a las familias. De 0 a 125 euros por los libros: un agujero dispar según donde se viva. Por ejemplo, todos los libros de los niños anduces o navarros son gratuitos. En otras comunidades, son 125 euros de media.