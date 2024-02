Verónica Zumalacárregui, en COPE: "En todas las neveras españolas hay jamón o embutido, es un sello nuestro"

Cuando viajamos fuera de nuestro país, una de las primeras dudas que nos asalta es la comida que probaremos y cómo será el viaje. ¿Cuál es la comida típica? ¿Qué debemos probar? Pues eso mismo hace la presentadora de 'Me voy a Comer el Mundo', un programa de Oído Cocina, donde la periodista Verónica Zumalacárregui recorre el mundo mientras prueba los platos más típicos o recurrentes de cada país.

"En mis viajes me toca probar cosas muy ricas y también cosas que, para nosotros son muy desagradables, pero que al final, culturalmente, en otros países se han comido de toda la vida", ha confesado este jueves en 'Herrera en COPE', donde además ha aprovechado para confesar qué ha sido lo que menos le ha gustado: "Una sopa de pezuña de vaca con tripas que probé en Georgia el año pasado. Tienen las tripas, o sea, los callos; la pezuña, todas las vísceras de la vaca. Es un caldo turbio con esos trozos de tripa que tienen esta textura melosa de los callos, que a mí no me gustan. Y luego el olor y el sabor es como chupar una vaca. Además, estoy siempre probando esto delante de una persona local. Y probé eso y lo siento, pero tuve que escupirlo", ha admitido.

Algo similar que le ocurrió también en el mercado de Coyoacán, en México, donde le sacaron "un globo ocular y lo hicieron trocitos". La periodista ha confesado que lo cocinaron crudo y le dieron "un taco de ojo de vaca".

"Tampoco pude con eso porque es que yo tengo mucha tolerancia para probar cosas distintas, pero justo esas texturas cartilaginosas, no puedo con ellas. Y esto era imposible de deglutir y también lo tuve que escupir delante del cocinero que estaba en el mercado", ha admitido. Pese a todo, ha asegurado que da igual donde vaya, que al final la gastronomía es muy diferente de un país a otro.

"En 'Me voy a Comer el Mundo hay algo impepinable, que es ir a casas de la gente local que además son personas que nos hablan en español", ha asegurado. Una vez allí, los locales abren sus neveras, que al final "es como una radiografía cultural".

"Yo me acuerdo de haber ido a Estocolmo ya hace muchísimos años y ver que en la nevera prácticamente casi todo era verdura y que tenían mucha nata, mantequilla, aguacate, muchas grasas saludables de lo que luego ha sido la dieta keto, que aquí llegó mucho más tarde". Lo que más le ha llamado la atención, ha dicho, es que siempre que ha grabado en España, hay una serie de alimentos que siempre tienen los ciudadanos en común: "Jamón, jamón ibérico o jamón serrano. Hay en todas las neveras y embutido también. Y eso es un sello muy nuestro", ha dicho.