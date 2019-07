El veganismo, a debate: ¿es bueno para la salud prescindir de productos de origen animal?

El veganismo consiste en no usar productos de origen animal en ámbitos de la vida como el entretenimiento, el transporte, la vestimenta o la alimentación. Según ha dicho este lunes en 'Herrera en COPE' Alfredo Martínez, catedrático de Nutrición de la Universidad de Navarra, los fundamentos de esta corriente son varios. “Puede tener unos criterios éticos como no sacrificar animales o no utilizar elementos que provengan de animales que les puedan provocar cierto sufrimiento; un componente filosófico y sostenible, es decir, muchas personas pueden decir que quieren preservar el planeta, que quieren tener un acceso a los alimentos de forma sostenible; o un componente de salud. Hay personas que se adhieren a este tipo de dietas porque piensan que para su salud es más beneficiosa”.

Sin embargo, el experto ha dicho que el veganismo encierra ciertos riesgos ya que “los alimentos de origen vegetal no contienen vitamina B12. Hay que recurrir a alimentos enriquecidos como algunos tipos de soja o cereales”. Además, el hierro no relacionado con la hemoglobina “se absorbe con más dificultad”, por lo que hay un riesgo de que una persona pueda tener “problemas de anemia”.

En todo caso, el veganismo también tiene componentes positivos derivados de la ingesta de vegetales. Por eso, el doctor ha recomendado buscar “el equilibrio” porque una dieta vegana estricta “puede suponer un riesgo para mujeres embarazadas, niños y para los adultos”.

Junto al catedrático también ha sido entrevistado el doctor José Manuel Moreno Villares, coordinador del Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría, que ha dicho que “una dieta que restringe algunos alimentos tiene en teoría más riesgos, pero si está bien aconsejada puede ser correcta para la mayoría de la población”.

En este sentido, ha dicho que para compensar la falta de nutrientes como la vitamina B12 o algunos ácidos grasos “hay que hacer mucho equilibrio o usar alimentos suplementados”.

En todo caso, ha dicho que para un niño durante los dos primeros años de vida es un riesgo ya que la vitamina B12 “es necesaria para el desarrollo neurológico” por lo que pueden “tener un retraso en la adquisición de la capacidad de tener más fuerza, de sentarse, de caminar o de desarrollar el intelecto. Y, por tanto, para la mujer embarazada también por el fruto de la concepción”.

No obstante, los expertos han valorado positivamente que cada vez los ciudadanos “están más preocupados por la salud y se han dado cuenta de que la nutrición es clave para tener vida con calidad”.