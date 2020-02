El reto de los parados de 50+ años: estar abiertos a ser emprendedores

El pasado mes de enero la cifra del paro en España se incrementó en más de 90.000 personas, desempleados que se sumaron a los más de tres millones que no tenían trabajo. Un millón del total de desempleados en nuestro país, son parados de larga duración, una circunstancia que influye negativamente en la salud de quiénes lo viven.

Uno de cada cuatro parados de larga duración de la Unión Europea vive en España. La mayoría son personas de 50 años o más, a los que el mercado laboral les llama viejos y que solo encuentran dificultades para romper la barrera de encontrar un nuevo trabajo. Pero no todo está perdido. La profesora del IESE Business School, Pilar Llácer Centeno acaba de publicar el libro ‘Te van a Despedir y lo sabes’ en el que cuenta la aventuras de una empleada cualquiera y de un jefe que la despidió, y da soluciones porque "muchos trabajadores se esperan que los van a despedir, el problema es que no hacemos nada para prepararnos para esa situación que cada vez es más frecuente y lo va a seguir siendo en un mercado laboral tremendamente inestable como el que tenemos y el que se avecina".

Con este libro, Pilar Llácer Centeno plantea como nos debemos preparar para el momento del despido, "el libro son unas travesías, son una recopilación de experiencias - no me gusta decir recetas- de lo mejor que me ha funcionado a mí que me han despedido tres veces y he salido siete veces voluntaria de empresas. Cuando a uno no le han despedido nunca y lleva más de veinte años en una empresa y tiene una determinada edad que te despiden, aunque lo intuya es un golpe emocional muy fuerte y para eso, puedes tener dos actitudes o quedarse agazapado debajo de la mesa y quejarse que es muy típico español y echar la culpa a todos los demás o prepararse" dice la autora.

Por tanto, lo que propone es un sencillo entrenamiento, "para que si te despiden mañana te vayas medianamente contento" y para ello hay que entrenar en competencias digitales "tanto para los 50+ o menores e incluso jóvenes, competencias digitales ya.Las posiciones que van a surgir van a necesitar esas competencias digitales y no necesitamos ser matemáticos ni físicos nucleares, necesitamos saber algo de tecnología para que mi empleabilidad se incremente y lo segundo es tener constantemente el currículum actualizado y además, ahora, hay que tener pisada digital, nuestra marca en Internet y por último, la generación de 40 a 50+ debemos estar muy concienciados de que el trabajo tradicional se ha desgastado y que hay que tener claro la posibilidad de crear nuestro propio trabajo, de ser emprendedores y para eso tenemos que tener ideas, pero sobre todo los conocimientos tecnológicos para poder llevarlo a cabo".