Valls invita a PP y PSOE a sumarse a su plataforma: "Que busquen el interés general, no el suyo"

Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, ha abierto la puerta a que nuevos partidos se sumen a la plataforma que ha creado para las municipales del próximo mes de mayo. En una entrevista este viernes en 'Herrera en COPE', el exprimer ministro francés ha pedido explícitamente a PP y PSC que busquen el interés general y no el suyo. "La ciudad de Barcelona no es de los partidos. La ciudad es de los ciudadanos. Yo estoy muy honrado de que un partido como Cs me apoye. Fue el primer partido en Barcelona y Cataluña. Pero me gustaría que otros partidos se sumaran. Que miren el interés general, no el suyo", ha dicho.

Valls ha confesado que comenzó a pensar en la idea de ser alcalde de Barcelona el pasado marzo tras un acto de Sociedad Civil. "La gente me lo pedía. Me lo pensé mucho pero he decidido dar el paso", ha asegura. Tiene algunos nombres en la cabeza para su lista, aunque cree que todavía queda tiempo por delante para definirla. En su programa sí estará la idea de que Barcelona debe ser una de las capitales de España y una de las capitales de Europa, "pero no la capital de una república catalana". A este respecto, ha afeado que algunos partidos de izquierda y nacionalistas se comporten de una manera "supremacista" ante su candidatura. "Me han dicho 'vuelve a tu casa'. Eso es lo mismo que dicen los partidos de extrema derecha en Europa. Y yo les contesto sonriendo: "Estoy en mi casa". Y todos los que viven en Barcelona son catalanes. Lo otro es supremacismo, es racismo. Los que antes decían que yo era un tipo estupendo por haber llegado a primer ministro en Francia, ahora me dicen que me vaya", ha dicho con una sonrisa.

Valls cree que Colau ha hecho una insuficiente labor como alcaldesa y que lo reflejan datos como la inseguridad ciudadana o los problemas para acceder a una vivienda. "La ciudad ha empeorado sobe los temas de pobreza, vivienda o polución. Sus planes han fallado", considera. Más ambiguo se ha mostrado ante la pregunta de si ejercerá de oposición en el caso de perder las elecciones. "Yo me quedaré en Barcelona, en mi casa", ha dicho sin especificar si mantendría una tarea política.

El exprimer ministro francés también ve en peligro al castellano en Cataluña y ha pedido defender el bilingüismo. "Hay alumnos que no saben escribir en castellano. Que algunos periodistas hablan mal en castellano. El jefe de los Mossos lo admitió hace poco. Implantar el catalán fue un acierto, pero arrinconar el castellano es algo grave", ha dicho.

Por último, Valls ha reconocido que la sociedad está en crisis "porque los efectos de la crisis económica persisten". "Mucha gente culpa a la izquierda de no haber podido arreglar este problema. El otro gran problema es que la izquierda no supo combatir al populismo, que puede acabar con Europa y con los partidos tradicionales de izquierda".

Valls también ha reconocido una cierta "fascinación por el nacionalismo" por parte de la izquierda. Pero aclara: "No podemos dejar la libertad, la democracia y el respeto a las instituciones en manos de los nacionalismos y de los populismos"