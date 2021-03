János Zoltán, ciudadano húngaro tras recibir la segunda dosis de la Sputnik: "No tengo síntomas"

En España y hasta la fecha se han administrado por medio de las Comunidades Autónomas un total de 6.839.736 dosis de las vacunas contra la covid de los laboratorios Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca.

Un total de 2.392.202 personas han recibido ya la segunda dosis a partir de la cual se empieza a generar inmunidad.

Los datos indican que en España se han recibido hasta este último viernes de marzo, 5.811.195 dosis de Pfizer, con 5.410.715 administradas; 650.400 correspondientes a Moderna, con 402.413 ya inoculadas; y 2.060.500 de AstraZeneca, con las que se ha vacunado a 1.026.608 personas.

Mientras esto ocurre en nuestro país, en el resto del mundo, el proceso de vacunación también avanza. En "Herrera en COPE", János Zoltán, un ciudadano húngaro que vive en Rusia cerca del Mar Muerto y que ha recibido la segunda dosis de la vacuna Sputnik V.

"El día 24 he recibido la segunda dosis y gracias a Dios no tengo ningún síntoma ni nada. Ni siquiera me ha subido la temperatura". A János le interesa saber si está verdaderamente inmunizado, "vamos a ver la reacción que vamos a tener e incluso me voy a hacer una prueba para saber los anticuerpos".

János Zoltán está muy satisfecho de haber sido ya vacunado, lo que no entiende es que haya gente que no tenga prisa en ponerse la vacuna, "hay incertidumbre, se van poniendo la vacuna poquito a poquito, no hay ese barullo que ocurre en otros países".

De momento, la lucha contra el SARS-CoV- 2 sigue avanzando y gracias a las diferentes vacunas estamos más cerca de alcanzar la inmunidad de rebaño. Según los últimos datos: 294 millones de personas ya han recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas.

Our World in Data, que sigue el proceso de vacunación en el mundo, cifra en más de 500 millones de inyecciones las administradas en el planeta en más de 150 territorios y países, entre ellos, España.