Una japonesa afincada en Sevilla, premio a mejor bailaora: "Me emocioné la primera vez que escuché flamenco"

Nunca antes alguien que no fuera español había ganado el premio 'El Desplante'. El nobel de baile flamenco de este 2024 lo ha ganado una bailaora afincada en Sevilla desde hace 22 años a la que sus padres de niña le enseñaron que no debía mostrar emociones.

Junko Hagiwara ha pasado este lunes por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para hablar de su trayectoria como bailaora flamenca y de este galardón que ha recibido.

Ganar El Desplante para ella, ha sido de las cosas más bonitas que le han pasado en la vida: "He tenido muchos momentos bonitos a lo largo de mi vida. Ganar El Desplante era un sueño muy grande para mí y muchos bailaores luchan por poder ganarlo. No me lo esperaba. La mente y el cuerpo se me quedaron bloqueadas cuando dijeron mi nombre. Para llegar al sitio de la entrega de premios tenía que subir como cuatro o cinco escaleras y me costaba mucho trabajo. Me quedé en blanco".





La decisión del jurado de congratular a Junko como ganadora no fue demasiado bien recibida entre los presentes en el público. "Hay gente que aplaudía de pie y otros tenían otra reacción".

El flamenco le cambió la vida

Cuando llevaba tres años practicando gimnasia rítmica, Junko vio a una gimnasta española haciendo ejercicios con un fondo musical flamenco y le llamó la atención.

"Cuando era pequeña inventaba alguna danza en casa. Con 14 o 15 años empecé a aprender gimnasia rítmica. El flamenco para mí fue un impacto muy grande, nunca había escuchado un sonido tan especial, el ritmo, la melodía... Como el presentador de la televisión habló del flamenco, en ese momento me emocioné mucho y tenía muchas ganas de aprender y conocer", comenta sobre su descubrimiento del flamenco.

Esta modalidad se ha convertido en la vida de Junko. Comenzó a formarse en Japón en 1994: "Me apunté y como había muchos tipos de flamenco, al principio empecé a aprender sevillanas y rumbas una vez a la semana, poquito a poco. Siempre quería venirme a España, mi profesora de aquel momento aprendió en Sevilla. Hablaba de la vida de Sevilla y lo que contaba no tenía nada que ver con la cultura japonesa. Desde el primer momento ya tenía la ilusión de venir a Sevilla".

