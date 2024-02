Una concursante de Materchef Junior desvela el motivo por el que les regañaban en el hotel: "Eso no se hace"

Es la flamante campeona del torneo más importante de boxeo femenino a nivel internacional y tan solo tiene 12 años. Y es que además de ser una boxeadora profesional, la joven procedente de Alcalá de Henares también ha pasado por las cocinas de Masterchef Junior. En 'Herrera en COPE', junto a Alberto Herrera, Indhira Alarza ha desvelado algunos de los secretos del programa, además de sus inicios en el boxeo y cómo es vivir con la psoriasis.

Ha recordado una anécdota que vivió durante la grabación de Masterchef, junto a Estanis. "Es que éramos muy revoltosos. Y, madre mía, la que nos echaban. Mira, nosotros en Masterchef teníamos dos cuidadoras. Y, bueno, en los hoteles estaban con nosotros. Y es que nosotros, tan graciosos, nos poníamos a hacer tocatimbres", ha desvelado, que básicamente es "ir por los hoteles tocando las puertas".

"Eso no se hace", ha reído Alberto Herrera.

"Pero es que nos aburríamos o nos poníamos, yo qué sé, a jugar por todo. A jugar por todos los pasillos de todos los hoteles, a jugar al escondite. Y, claro, una vez se quejaron y nos echaron una buena bronca", se ha defendido la niña. También ha contado a Herrera cómo es vivir con la psoriasis.

"Son como unas manchas, piel atópica, que salen por el estrés, nervios y yo de pequeña no sabía convivir con ello", ha confesado Indhira. "En pleno verano, con 30 grados, me ponía pantalones largos. Luego mis padres me lo explicaron y aprendí a convivir con ello y ahora, hoy en día, no es una cosa que me moleste. O sea, sí que es verdad que ahora con lo de Masterchef, mucha gente me lo pregunta. Y casi todo el mundo dice que si es una quemadura y yo respondo sin ningún problema porque hoy en día no es una cosa que me afecte".

Pese a ello, ha señalado que se la está intentando quitar.

Sobre sus inicios en el boxeo cuando era niña

Indhira ha contado que comenzó a boxear cuando solo tenía seis o siete años. "El boxeo me han enseñado muchas cosas. Me ha enseñado valores y a respetar. Y me gusta mucho porque como que me desconcentra de todo", ha contado. Ahora entrena cada dos días debido a los estudios. "No es que sea muy así, entonces me cuesta, por eso hemos bajado a dos", ha contado.

Los entrenamientos son "bastante duros y muy técnicos, porque esto ya es alta competición. Yo esto ya no lo hago también porque me guste. Es como un hobby, pero que me puede llegar a dar cosas", ha confesado.

Una pasión que le viene por su padre. "Hacía boxeo y mi hermano abrió una escuela de niños. Cuando nací yo, ahí el boxeo en España, a los niños no se daba", ha contado y gracias a su primer entrenador, quien le descubrió, abrió la escuela junto a su hermano. "Lo vi y dije: "Oye, esto a mí me llama la atención y llegó la cosa de que yo le dije a mi padre que quería probar. Me llevó".

Su primer entrenador se acercó a su padre y le dijo "que yo tenía algo".