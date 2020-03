Una concejal de izquierdas de Arrecife: "El coronavirus nos avisa de que hay muchos mayores"

La concejal de Juventud de Arrecife, Elisabeth Merino, defendió en una emisora de radio local que el coronavirus puede ser "un aviso de la naturaleza de que estamos llenando la Tierra de muchas personas mayores y no de jóvenes". La dirigente de izquierdas, que milita en el partido Somos Lanzarote-Nueva Canarias, acuñó esta nueva teoría ante el asombro de la audiencia y quienes han escuchado su particular tesis posteriormente.

En su programa de este jueves, Carlos Herrera ha difundido también el audio donde se le escucha a la concejal decir lo siguiente: "Hay una crisis de la continuidad del ser humano. Yo pienso que ahora mismo el virus sólo está atacando a personas mayores, no a los jóvenes ni a los niños. No hay ningún caso que se haya detectado a ningún menor. Solamente las personas mayores. A través de este virus, que ha mutado dos veces, yo creo que la naturaleza nos está dando un aviso de que puede que estemos llenando la Tierra de muchas personas mayores y no de jóvenes"

Las palabras de Elisabeth Merino han provocado las carcajadas de Herrera y los tertulianos del programa. "¿Cómo le ponen un micrófono a esta señora?", se ha preguntado Pilar García de la Granja. Sostres asegura que así queda demostrada "la caridad de Podemos"

ELISABERTH SE NIEGA A DIMITIR

Pese a su gran metedura de pata, Elisabeth Merino ya ha señalado que se niega a dimitir. En declaraciones a varios medios, la concejal de Juventuad reconoce que "no es ninguna voz autorizada" en el asunto del coronavirus pero dice también haber sufrido "un ataque desproporcionado" por expresar su opinión.

"Pienso que me expresé mal. No supe trasladar correctamente una opinión, puesto que no soy ni mucho menos una experta en esta cuestión. Me equivoqué en este tema. Estoy convencida de que se han intentado utilizar esto para hacer escarnio público y para hacer una crítica política que algunos partidos han sacado de contexto en las redes sociales para hacerme daño, traspasando un poco los límites del respeto", ha dicho.