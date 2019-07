La última entrevista de Arturo Fernández, en Herrera en COPE: “A mí me ha dado por trabajar”

El reconocido actor español Arturo Fernández ha fallecido este jueves a los 90 años de edad, así lo ha confirmado Carlos Herrera poco antes de las nueve de la mañana en 'Herrera en COPE' . Desde hace unos días, los seguidores del veterano cómico estaban muy pendientes de su estado de salud, ya que permanecía ingresado en un hospital de Madrid.

El pasado mes de abril comenzó un importante empeoramiento en su estado de salud tras ser operado de urgencias por un problema en el estómago, teniendo que interrumpir la gira de su obra teatral “Alta Seducción” con la que continuaba en activo y llenando actuación tras actuación.Esa ha sido una de las claves que siempre han caracterizado al actor: estar siempre en activo.

Arturo Fernández también es reconocido como el rey de la comedia romántica y elegante de la escena española. En la memoria de todos es recordado por sus papeles en populares series como “La casa de los líos” y también por sus obras cinematográficas como “Un vaso de whisky”. Sobre su dilatada carrera se pronunció en la última entrevista con Carlos Herrera en 'Herrera en COPE' que coincidía con la celebración de su 89 cumpleaños.

En la antena de COPE, Arturo Fernández explicaba algunos de los secretos para seguir trabajando con casi 90 años: “Yo soy así, los guapos nunca sabemos por dónde vamos a salir y a mí me ha dado por trabajar. Cuando entro en el teatro me quito años”.

“A estas edades no cumples un año, cumples tres. El problema es que en el escenario no cumples años y más cuando estás encantado con el personaje como me pasa a mí. Se habla de amor y de sentimientos sobre todo de un hombre que no busca envejecer, y por eso me identifico tanto con él”, refiriéndose a su papel en su última obra de teatro “Alta Seducción”.