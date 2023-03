Le trasplantan el riñón y la persona que entra en su habitación del hospital hace que rompa a llorar

Hoy en día cualquier cosa se vuelve viral. Ya sean reseñas de restaurantes, las notas que ponen los vecinos en los ascensores para comunicar incidencias y resolver problemas con los vecinos. Publicaciones de Twitter que hacen comparan una universidad con otra. La viralidad abarca todo tipo de categorías.

En este caso, la historia viral que te contamos en 'Herrera en COPE', de la mano de María José Navarro, trata de un hombre estadounidense que necesitaba un trasplante de riñón. Afortunadamente, apareció un donante que era compatible. Sin embargo, lo que no se esperaba este señor era la identidad de su donante y que la visita que le hizo. La usuaria de Facebook, Delayne Ivanowski, es una joven enfermera de 25 años que se presentó en el hospital para donar uno de sus riñones y salvar la vida de este hombre. Lo enternecedor de esta historia es que el receptor de del riñón fue nada más y nada menos que Jhon Ivanowski, su propio padre.

Un plan que se llevó a escondidas

La operación de trasplante fue un éxito y los dos salieron del quirófano en perfectas condiciones y se estaban recuperaron sin complicaciones. Sin embargo, todo esto tuvo que hacerse durante 8 meses y a escondidas de su padre por una muy buena razón: cada vez que Delayne se ofrecía a como donante, su padre la rechazaba rotundamente. Seguramente porque el hombre era muy consciente de que, si su hija renunciaba a uno de sus riñones, no solo tendría que cambiar suestilo de vida, y dejar de hacer algunas cosas, sino que también era muy probable que sus posibilidades de tener hijos propios se redujeran considerablemente.

Lo más conmovedor se puede ver en el video que la madre de esta joven grabó y publicó en Facebook en donde le hacía una visita a su padre, revelando que ella era la donante de riñón, un vídeo que está triunfando en las redes sociales. Cuando el hombre fue consciente del gesto de su hija, no pudo aguantar y se puso a llorar mientras Delayne lo consolaba todo el rato diciendo "está bien".

Además del video, la joven también publicó varias fotos con el siguiente mensaje: "¡Los secretos finalmente se descubren! ¡Mi riñón está funcionando fantásticamente en mi papá!El apoyo que he recibido ha sido realmente increíble. Brindo por donar vida". Por otro lado, el padre de esta joven enfermera contó que no él supo nada "hasta el día de la operación, cuando ya estábamos en el postoperatorio". "Abrió la puerta y entró, y yo me quedé helado", añade. “Dejar de estar conectado a la máquina y poder hacer lo que necesito o lo que quiero es un gran alivio”, declaró Jhon Ivanowski.

Y es que no deja de ser un acto muy generoso: donar un riñón a una de las personas que te ha cuidado y protegido durante toda tu infancia y juventud hasta que has podido valerte por ti mismo. Además de ser una buena forma de darle las gracias, de forma indirecta, por todo lo que ha hecho por ti y demostrarle lo mucho que significa en su vida.