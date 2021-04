Toni Cantó: "La derrota del sanchismo en Madrid podría ser el inicio de la reconquista en España"

Toni Cantó ha pasado por 'Herrera en COPE' para pedir el voto para Díaz Ayuso en las elecciones del 4-M en la Comunidad de Madrid: "Para mí es una batalla importante no solo para Madrid, sino porque puede ser el inicio de una reconquista en el resto de España que para mí es absolutamente necesaria".

El político valenciano ha lamentado no poder participar en la contienda electoral a pesar de las ganas que tiene y se ha comparado con otros candidatos que, en su opinión, no quieren estar realmente en la Asamblea de Madrid: "Es curioso que a mí no me dejen estar y que los que están no quieren estar. Iglesias quiere ir a la televisión, Gabilondo quiere ser defensor del pueblo y Edmundo Bal quiere seguir en el Congreso".

Cantó ha lamentado el tono agresivo empleado por la izquierda durante la campaña electoral: "La izquierda ha intentado manchar la campaña y embarrarla con furia, con violencia, con cuestiones que son muy ajenas a la realidad madrileña. La libertad explica la prosperidad de la Comunidad de Madrid y se lo dice un valenciano. En la Comunidad Valenciana uno no puede elegir la educación de sus hijos, la lengua o su hospital".

Toni Cantó considera que la derrota del PSOE en Madrid puede ser el inicio de una nueva era política en España: "Sánchez sabía desde el principio que esta batalla era importantísima. Es como cuando a un boxeador le noquean por primera vez. Esta primera derrota del sanchismo puede ser fundamental para España y para otras comunidades. Ahora se está apartando para que no se le ponga en el debe la derrota".

El político ha confesado que le encantaría ser consejero de un eventual gobierno de Díaz Ayuso, ya que le enctanta gestionar, no como a Pablo Iglesias: "Iglesias es un fraude y se ha largado en cuanto ha podido porque no le gusta gestionar, no le gusta la política. A mí me encanta gestionar para poder llevar a cabo las políticas que yo quiero".

Sobre su antiguo partido, Ciudadanos, Cantó ha afirmado que prefiere que no forme parte de la Asamblea de Madrid: "Creo que Ciudadanos no va a estar en la Asamblea. Lleva ya varios tiros en el pie y creo que es mejor que sea así. El último acto de Ciudadanos fue intentar impedir que Díaz Ayuso proclamara las elecciones y negociar junto a PSOE y Podemos el Ayuntamiento de Murcia. El voto a Ciudadanos es un voto a Gabilondo, a Podemos y a Más Madrid y eso sería negativo".

Toni Cantó ha definido a Díaz Ayuso como una auténticas estrella: "Habitualmente en este país se vota a la contra. No es habitual encontrar un fenómeno como Díaz Ayuso que ha conseguido ilusionar a la gente a favor. La gente baja de los edificios, se arremolinan alrededor de ella, quieren agradecerle la gestión que ha hecho durante este año y pico, bajo un ataque absolutamente cruel e inmisericorde de la izquierda de este país".

No descarta volver a la política valenciana

Aunque ahora está en Madrid, Cantó mantiene siempre un ojo puesto en la Comunidad Valenciana: "La sociedad valenciana está cansada de un socialismo que gobierna junto a Podemos y el nacionalismo. Allí ya no puedes educar en español a tus hijos, allí atacan a la educación concertada y la Comunidad Valenciana no es el motor económico que quisiéramos los valencianos. La izquierda criminaliza al turismo, mirando por encima del hombro a los camareros".

Por eso, Cantó no descarta liderar el PP de Valencia en un futuro: "Agradezco mucho a Pablo Casado y Díaz Ayuso la generosidad de haberme invitado a participar en sus listas sin ser militante del PP. Me gustaría estar en la lucha contra el socialismo y el podemismo en la Comunidad Valenciana. El eje que ha elegido Ayuso es perfectamente exportable a la Comunidad Valenciana. Hay muchos valencianos que están deseando que vuelva la libertad".

Tampoco ha escondido su anhelo de volver al Congreso: "El Congreso de los Diputados es uno de los lugares a los que aspira a llegar cualquier político que se precie. Lo que premia la gente es decir las cosas sin complejos y eso es algo en lo que me siento identificado con Isabel Díaz Ayuso. Una mujer que habla sin el yugo de lo políticamente correcto. Y así es como hay que plantar cara a los nuevos censores de la izquierda y sus demagogias".