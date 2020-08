Todo lo que debes saber sobre la picadura del mosquito que provoca meningoencefalitis vírica

La noticia puso ayer en alerta a todos los vecinos de Coria del Río, en Sevilla. Un total de 16 personas se encuentran ingresadas, de las que cinco están en la UCI, por meningoencefalitis vírica. Las primeras hipótesis creen que podría ser como consecuencia de la picadura del mosquito “aedes japonicus”, que puede transmitir la enfermedad del Nilo.

Para conocer más acerca de la enfermedad, su difusión y cómo puede afectarnos, hemos hablado con Carlos Chaccour, doctor especialista del Área de Enfermedades Infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra, en 'Herrera en COPE'

Ha explicado que es una de las infecciones “por el mosquito del Nilo”, el mismo que también es transmisor de enfermedades como el Dengue, el Zika o la Fiebre Amarilla. Una de sus manifestaciones, “que es la menos frecuente”, es la meningoencefalitis, aunque ha advertido que somos “un huésped accidental”, ya que la transmisión de la infección es a través de los animales. Asimismo ha añadido que nosotros, generalmente, “nos mostramos asintomáticos”

El doctor Carlos Chaccour ha afirmado que todavía no hay datos confirmados, pero se está partiendo de la base “de que hay altísimas sospechas” de que podría tratarse de un virus causado por la picadura de este mosquito.

¿Hay alguna prueba específica para detectarlo?

A día de hoy, no la hay. Sin embargo, sí puede hacerse mediante “una determinación de inmunoglobulina específica del virus” ha explicado. Según el comunicado que se ha enviado, se han hecho cuatro pruebas y las cuatro han sido negativas, pero el doctor cree "que eso no significa que no sea la causa”.

También ha advertido que “no hay un tratamiento específico” y que la prevención “se hace tratando de interrumpir el sitio entre los animales”. El doctor Carlos Chaccour ha querido recordar que se trata de un virus “que no se contagia entre personas”, ya que “no existe evidencia.” Por ello, recomienda tomar medidas específicas para evitar, en la medida de lo posible, “las picaduras de los mosquitos”.

Al igual que cuando vamos a algún país tropical usamos protección contra las picaduras de mosquitos, el doctor cree que “si se demuestra que los mosquitos tienen que ver con la transmisión”, lo adecuado sería “protegerse”. Si bien los repelentes “pueden ser molestos”, en realidad funcionan muy bien.

Con respecto a la expansión de los brotes y la facilidad para controlarlos, Carlos Chacchour considera que aún hay que buscar una evidencia para confirmar que se trata de “un brote relacionado con el mosquito” y ha hecho un llamamiento a la sociedad para que no se alarme, ya que “no toda España es susceptible” de contar con criaderos de mosquitos como en esta región.