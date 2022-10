Todo el mundo habla de ella, pero Carlos Herrera no soporta esta nueva película: "Un truño importante"

Hay películas que nada más ser estrenadas generan un revuelo enorme. Son comentadas en redes sociales y por las calles y estos días, si hay una cinta que sin duda ha acaparado la atención de millones de personas alrededor del mundo, es la película biográfica de Marilyn Monroe. Un metraje en el que podemos ver algunos de los episodios más polémicos de una de las mujeres más conocidas del siglo XX.

Carlos Herrera, contra la película de Marilyn Monroe

En su conversación diaria con Carlos Moreno, 'El Pulpo', Herrera ha criticado con dureza uno de los estrenos de la temporada. "Hoy es el peor día de la semana, pero para él es el mejor. ¿Qué tal ha ido el fin de semana, todo bien?", le ha preguntado 'El Pulpo' a Carlos Herrera, quien ha respondido positivamente, salvo por algún pequeño detalle.

"Bien, bien. Muy cinematográfico. Sí, viendo alguna peliculita que otra, algún truño", ha llegado a calificar el director de 'Herrera en COPE'. 'El Pulpo', por su parte, ha apostillado: "Truñito", mientras que Herrera ha añadido: "Y alguna cosa divertida, sí". Ante la intriga generada, Carlos Moreno le ha respondido Herrera: "Bueno, ya nos contarás algún día qué te ha hecho feliz".

Carlos Herrera ha querido explicar un poco más qué es lo que le ha causado tanta inquietud cinematográfica: "Pues he estado viendo la de Marilyn Monroe y me ha parecido un truño importante", ha terminado por definir. "¿Qué dices? El otro día Jero nos hablaba muy bien del biopic", ha replicado 'El Pulpo', haciendo referencia a la crítica que se hizo en la antena de COPE sobre la película biográfica.

"Sí, porque es un crítico y a los críticos les gustan mucho estas cosas, pero luego estamos las personas y nos aburrimos soberanamente donde los críticos ponen los ojos en blanco", se ha justificado un Carlos Herrera al que no le ha gustado nada la película que se ha hecho en plataformas sobre Marilyn Monroe.

"Mándale un saludo a Jero", ha terminado un irónico Jero. Aun así, Herrera ha llegado a recomendar una película alternativa a la de Marilyn Monroe.





La película que Carlos Herrera prefiere

"También estoy de acuerdo contigo en que la película de Marilyn es un truño importante", le ha dicho José Antonio Naranjo en el momento de repasar los deportes en el programa a Carlos Herrera. "Pero un truñazo... Un truñazo", ha insistido un indignado Carlos Herrera. "Pero tela", seguía Naranjo.

Quien ha seguido la corriente iniciada por Herrera, ha sido el colaborador del programa y periodista, Jorge Bustos: "Un atentado póstumo contra Marilyn", tras lo que el mismo Naranjo ha dicho: "A mí mi mujer me critica porque me gusta 'Me llamaban Trinidad', es que no hay color, perdona", justo en el momento en el que Jorge Bustos sugería una película que claramente, Carlos Herrera ha preferido por encima del biopic de Marilyn Monroe.





"No, es mejor 'Kárate a muerte en Torremolinos'", ha asegurado un Bustos que ha hecho reaccionar de pronto a un entusiasmado Carlos Herrera: "Hombre, por favor, Pedro Temboury", ha mencionado en recuerdo al director de la mítica cinta del cine más 'indie' español.