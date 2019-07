¿Tienes sal?, la nueva red social que conecta a vecinos para que se ayuden entre ellos

La plataforma '¿Tienes sal?' ha nacido con el objetivo de fomentar la solidaridad entre vecinos, para que se pongan en contacto entre ellos y se hagan favores. Su fundadora, Sonia Alonso, ha dicho este miércoles en 'Herrera en COPE' que la idea surgió después de vivir en Berlín. Allí conoció una red social pensada para que los vecinos se comunicaran entre sí. “Yo no sabía que existía. Me di cuenta de la necesidad que teníamos en España, donde no conocemos a los vecinos y estamos metidos en una burbuja de individualismo”, ha señalado.

Aunque salió al mercado en junio del año pasado en Madrid y en septiembre en Barcelona, hoy ya cuenta con 90.000 usuarios que demuestran que la gente “quiere hacer barrio”.

'¿Tienes sal?' es una herramienta que ayuda “a romper el hielo” ya que lo que pretende es que los vecinos no se queden en la pantalla y puedan conocerse en persona.

Para hacer uso de la misma, basta con meterse en su web o descargar la aplicación. Una vez que el usuario se registra, la empresa verifica la dirección para que los vecinos comiencen a relacionarse.