"Él no me ha tenido, solo tú me tendrás": el crimen de la Guardia Urbana, casi seis años después

Fue uno de los primeros en escribir sobre el crimen de la Guardia Urbana, que terminó condenando a 25 y 20 años, respectivamente a Rosa Peral y Albert López, por el asesinato de su compañero del cuerpo, Pedro Muñoz. Toni Muñoz desgranó todo lo que sabía y todo lo que había sucedido en el caso de Rosa Peral.

Toni Muñoz, periodista y autor del libro 'Solo tú me tendrás', ha pasado este martes por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para desgranar todo lo que se sabe de este caso.

Todo se remonta al 12 de mayo de 2017. Ese día, Rosa Peral abandonaba su vehículo, lo roció en gasolina y lo quemó con el cadáver de Pedro Muñoz dentro. Él vivía con Rosa Peral, compañera del cuerpo, quien también anteriormente había sido víctima de un delito de pornovenganza a manos de un subinspector de la comisaría, quien había filtrado fotografías suyas a todos los agentes.

El juicio no se llegó a celebrar y pocos días después apareció el cadáver de Pedro. En esta pareja entra un tercer nombre: Albert López, el amante de Rosa Muñoz. Antes, ella había estado casada con Rubén, un agente de los Mossos d'Esquadra, y posteriormente cuatro con López. Por aquel entonces, "estaba mosqueado porque, cuando se divorció, pensó que él sería quien acabara manteniendo una relación con ella", ha dicho el periodista.

De hecho, en enero Rosa Peral llegó a estar con los tres hombres a la vez: su marido, de quien todavía no se había divorciado, Albert López y Pedro Rodríguez. Harto de las infidelidades de Rosa, el entonces marido le pidió el divorcio. "En Navidad de 2016 están sentados en la mesa los padres de Rosa, Rosa y el marido. En fin de año, la persona que se sienta como pareja de Rosa es Pedro". Así, y después de ser amantes durante mucho tiempo, Albert se enfada. "Aún cree en una relación con Rosa, va a verla y ve que hay otro hombre, y es un compañero de la misma comisaría: Pedro".

Este, enfadado, manda diversos mensajes a Rosa, increpándole que eligiera a Pedro antes que a él, a lo que ella respondió: "Él no me ha tenido, solo tú me tendrás".