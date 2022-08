Tengo 1.500 euros en el banco, ¿realmente existe alguna inversión con la que pueda obtener beneficios?

La tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin fines de lucro se situó en el -0,8% de su renta disponible en el primer trimestre de 2022, según el último informe realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este dato supone una variación de -8,8 puntos porcentuales respecto a las del mismo trimestre del año anterior. A esta cifra cabe sumarle otros datos tales como que el precio del dinero ha subido un 0,5%. El computo total de informaciones y resultados ofrecidos por diferentes organizaciones y estudios evidencia una más que compleja situación económica a nivel nacional.

Esto resulta en que cada vez más personas busquen métodos para encontrar beneficios extra, que les permita llegar más holgados a final de mes. Es aquí donde entran en juego las pequeñas inversiones. Curiosamente, según el último estudio de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones la mayoría de los españoles es muy prudente a la hora de invertir sus ahorros ya que anteponen la seguridad, y la liquidez incluso, a la rentabilidad, a pesar de haber sufrido recortes progresivos. Esto contrasta con la necesidad existente.

Pese a ser los más afectados, la amplitud de todos estos datos no muestra la gravedad existente. Por ello, es necesario llevarlo a una situación concreta. Es decir, la situación realmente solo se refleja si se observa la situación de la familias. Hablamos de aquellas personas que tienen un poco de dinero ahorrado, algo más de los gastos con los que sin problemas cubren su día a día. Es decir, no son personas acaudaladas. Por ello quieren generar algo de beneficios, pero preservando lo que tienen. Sin asumir muchos riesgos.

Llegados a este punto, toca replantearse si verdaderamente existe alguna fórmula para poder conseguir aumentar nuestro dinero mediante alguna pequeña inversión. Juan Ignacio Crespo, analista independiente, resuelve la cuestión que plantea una de los oyentes de "Herrera en COPE" que con 1.500 euros en un su cuenta de ahorros no sabe que es lo que debería hacer con ellos:

¿Cómo podemos hacer una pequeña inversión para ganar algo más?

"Si pretenden invertir sin riesgo, no hay respuesta. Es imposible", matiza el experto dando la principal clave a tener en cuenta en esto de las inversiones.

A partir de ahí, con la advertencia captada, pese a la situación existente realmente hay opciones a tener en cuenta. Tal y como explica Crespo, "quien tenga el deseo de arriesgar algo, la caída de las bolsas es una buena oportunidad para invertir ya hace que se puede entrar a ellas con poco dinero, aunque sabiendo que van a seguir cayendo de momento".

Pero esta no es la única opción posible. La inestabilidad económica genera un catálogo de oportunidades que solo unos pocos saben ver como el propio analista: "Otra alternativa es comprar deuda pública a 10 años, con rentabilidades cercanas al 3%", explica el especialista.

"Es momento para que, quien no quiera entrar en pánico, vaya a un depósito bancario sin apellidos, sin añadidos raros. A quien no le importe arriesgar, tiene buenas oportunidades pero tiene que asegurarse de no mirar sus ahorros invertidos y también tener seguro que se lo puede permitir. Esto es así ya que a corto plazo todo va a caer, pero las bolsas a largo plazo se recuperarán", manifiesta Juan Ignacio haciendo ver que existen dos variantes o posibilidades reales en función de la capacidad de autocontrol de cada persona.





