Técnico de Hacienda aconseja “evitar prisas por confirmar el borrador de la Renta cuando nos sale a devolver”

Desde que el pasado 6 de abril se iniciara la Campaña de la Declaración de la Renta 2021, hasta el viernes a mediodía han sido ya presentadas 1.700.000 declaraciones, de las cuales 1.400.000 han salido a devolver. Y aquí está uno de los “problemas” con los que nos encontramos a la hora de presentar nuestra Declaración y del que propio ministerio de Hacienda nos advierten,

Como ha aconsejado Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, en ‘Herrera en COPE’, “se deben evitar esas prisas por confirmar el borrador cuando vemos que hay una devolución y, lógicamente, la mayoría de los ciudadanos están con prisas por recibirla” y por eso incide “no conviene precipitarse”.

Y ello se debe, como explica Cruzado a que “hay cuestiones que no están en el borrador tanto deducciones como posibles ingresos, si teneos una vivienda alquilada, una segunda vivienda, ese rendimiento hay que incluirlo, si hemos recibido alguna ayuda, para adquisición de un vehículo…”

Sin olvidar, claro está “las deducciones autonómicas que pueden no estar” y “gastos deducibles como es la aportación a un sindicato, si tenemos una afiliación sindical esta cuota no va a venir en un borrador y supone una deducción de nuestro rendimiento del trabajo”.

Por todas estas cuestiones, reitera el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda que “es muy importante revisar el borrador”. Añade además, la confianza absoluta en los funcionarios de Hacienda que le vena a “preguntar por esas posibles bonificaciones autonómicas o cualquier otra circunstancia que pueda aprovechar en su Declaración”.

Una vez que hemos tomado nota de su consejo es hora de conocer las principales novedades de la Declaración de la Renta de 2021.





SUBIDA DE TIPOS A RENTAS MÁS ALTAS Y BAJADA DEL LÍMITE DE PLANES DE PENSIONES





De las cuatro medidas más destacadas, hay dos que llaman la atención: aumento de las rentas más altas superiores a 300.000 eros a un tramo del 45-47%; y las que superan 200.000 hasta un 26%.

Y, la otra, la bajada del límite de deducción de 8.000 a 2.000 euros de los planes de pensiones privados “que va a afectar a mucha gente y resta un gran atractivo que tenían los planes de pensiones desde el punto de vista fiscal”.

Avisa, además, Cruzado que “el año que viene quedará en 1.500 euros”.

ERTE





Señala Carlos que este año los ERTE “van a afectar a un número mucho menor que el año pasado”, aunque señala como problemas que “hay una bajada al percibir en el mismo año el rendimiento de dos pagadores, baja el límite para poder declarar de 22.000 a 14.000 euros y por lo tanto quizás muchos contribuyentes que no venían obligados a presentar la Declaración, seguramente tengan que hacerlo”.

“Y otro, es que al estar en ERTE, al cobrar esa prestación del Servicio Público de Empleo, la retención es mínima o en muchos casos inexistentes, con lo cual esa retención que no nos han practicado van a la liquidarla a la hora de hacer la Declaración”, explica Cruzado.





INGRESO MÍNIMA VITAL





Sobre el Ingreso Mínimo Vital explica el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda que “al cobrarlo hay una obligación de presentar la declaración, no de tributar que está exenta .No está exenta de esa prestación y también, seguramente, en la mayoría de los casos no habrá habido ninguna retención por ningún otro ingreso con lo cual tampoco saldrá a devolver”.

Por lo que, en este aspecto considera que “es algo que se debería plantear y evitar ese trámite”.