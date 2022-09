Antonio Tajani, en COPE: "No creo que Rusia use armas nucleares, sería una tontería muy grande"

Italia celebra elecciones generales este fin de semana, en las que Giorgia Meloni, líder de Fratelli d'Italia es la favorita para acabar gobernando el país. Por Herrera en COPE ha pasado Antonio Tajani, expresidente del Parlamento Europeo y vicepresidente del partido de centro derecha Forza Italia, para analizar estos comicios.

Herrera le ha preguntado a Tajani si hay posibilidad de que salga adelante un gobierno con Fratelli, la Lega de Salvini y Forza Italia de Berlusconi: “Claro que sí. Somos partidos diferentes, nosotros estamos en el PP europeo, pero hay una coalición, porque la ley italiana es una ley mayoritaria y por eso es importante hacer coaliciones. Tenemos una coalición de centro derecha. Forza Italia somo el centro y tenemos programa donde las estrellas son Europa y la OTAN, por eso es importante para nuestro país”.

Carlos Herrera ha preguntado a Tajani sobre la pecularidad de estos comicios, a los que cuatro ex primeros ministros, Enrico Letta, Matteo Renzi, Giuseppe Conte y Silvio Berlusconi acuden como candidatos de sus partidos: “En Italia es normal que haya cuatro ex primeros ministros que se presenten a las elecciones. Yo puedo compartir algunas posiciones y otras no, no comparto las de Letta, Renzi y Conte. Pero son hombres que han sido primeros ministros de este país. La decisión es de los ciudadanos italianos”.

Sobre la posibilidad de que Tajani sea ministro de Exteriores de un gobierno de derechas, el político de Forza Italia no se ha querido mojar: “Ahora intentamos ganar las elecciones y luego hay un mes para hacer el nuevo gobierno, vamos a ver qué pasa. Yo dejo el Parlamento Europeo después de 30 años e intentaré aportar mi experiencia a nivel internacional y a nivel europeo para ayudar a Italia. Es un momento muy particular con la guerra, la crisis, intento ayudar a mi país”.

El precio de la energía, el mayor reto para Italia

Sobre los retos a los que se enfrentará el nuevo gobierno de Italia, Tajani lo tiene claro: “El precio de la energía es el reto más importante. Poner más dinero en defensa de las pymes y de las familias italianas. El primer problema para todos es el precio de la energía”.

Tajani ha defendido la importancia de la presencia de su partido, Forza Italia, en el gobierno que surja tras las elecciones: “Meloni es una mujer joven, habla bien, entiende el sentido de los italianos, ha hecho oposición contra el gobierno y es más fácil ser oposición que gobierno. Nosotros hemos trabajado con Draghi para defender a Italia contra el coronavirus. Pero si no hay centro no hay posibilidad de hacer un gobierno bueno, con buenas relaciones con Bruselas”.

Sobre la situación de Rusia, Tajani no teme que Putin lance un ataque nuclear, y cree que Putin está en sus horas más bajas: “No creo que vayan a utilizar armas nucleares. Sería una tontería muy grande. Putin intenta reaccionar porque está perdiendo la guerra y está teniendo muchas dificultades en el interior de Rusia. Las sanciones han hecho daño a Putin. Los rusos intentarán injerir en las elecciones italianas. Ellos intentan siempre hacer daño, lo intentaron en España con el referéndum de Cataluña. Pero los italianos no escuchan las tonterías que vienen de Moscú”.