La surrealista situación que vivió Andy, de Andy y Lucas, en una habitación de hotel de Albacete: "Gritando"

En el barrio de La Laguna hay mucho arte. Es cuna de artista. Pero no creo que nuestros dos invitados imaginasen la que se les venía encima cuando se conocieron en el colegio.

Lucas González y Andrés Morales se conocieron en clase. Cuando tenían apenas 7 años. Lucas admiraba mucho a Andrés porque salía en el carnaval. Entonces, Lucas acabó haciéndose con una guitarra. Se la llevaba al instituto y se juntaba con Andrés. Y cantaban. Cada vez se acercaba más gente al corrillo.





Hablamos con ellos este martes en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Con Andrés (Andy), hemos viajado hasta el puerto de Cádiz. "Mi padre y mi abuelo trabajaron allí. Estuve unos meses yo también trabajando, tuve que dejar de lado el instituto. Mi padre me obligó a volver al instituto y me dijo que si aprobaba me compraba la moto. Y eso hice", cuenta a Alberto Herrera. Ha hablado sobre Lucas y cómo le recuerda en esa época en el instituto. "Musicalmente fue donde dimos nuestros primeros pasos y fuera del instituto, Lucas era futbolista de la cantera del Cádiz".





Lucas también ha contado que, un día, le pidió a su hermano que le compre un cajón acústico. Cuando llevaba 10 minutos tocando la percusión se fue a la tienda y le pidió que le devolviese el dinero. No pudo y cambió el cajón por la guitarra. "Empezamos a ensayar, éramos cuatro, nos quedamos dos y lo que pasó fue que yo me escondía y mi padre se llevó un chasco tremendo porque quería que fuese futbolista".

Andy y Lucas iban a llamarse 'La Sonrisa del Gato' y fue cosa de Andy y las otras dos personas con las que comenzaron a trabajar. "Uno era de Cádiz y otro de Jerez. Tenían esa idea y a nosotros nos gustó. Pero nos quedamos con las ganas", dice Andy.

Sobre ese primer disco que sale en 2003, recuerdan que no podían salir ni a la calle. Dice Lucas que escucha esa música con añoranza. "Nuestra música te trae recuerdos. Y es lo que recalcamos. El público está yendo en masa porque es verdad que hemos marcado muchas generaciones. El reggaeton es un estilo pobre musicalmente, pero eso no significa que no lo respetemos. La gente echa de menos esa música un poco de antaño".

Andy explica que ese 'boom' fue un poco extraño para él. Le costó hacerse. "Al principio, con el primer sueldo que ganamos, recuerdo aportarlo en casa".

Lucas, en cambio, el primer capricho que se dio fue para su madre porque "el televisor ya era pelirrojo. Y no porque no pudiera, pero tuve un detalle. Mi padre quería un coche y tiramos un poco más para lo material".

"Mi amor por Andy está por encima del rencor", asegura Lucas en 'Herrera en COPE'

Con todo lo que saben ya de la industria musical, esto es lo que habrían hecho si el éxito les hubiese llegado este año. Explica Lucas que fue muy difícil empezar y eso es lo que les ha curtido. Discrepa del mérito del monopolio. Porque para Andy, han ido cambiando muchas cosas de su carrera porque "en un concierto te quedaba un dinero, y a 100 km te quedaba otro y te decían que eran gastos varios".

¿Cuál es la discusión más gorda que han tenido? "Mi amor por Andy está por encima del rencor. Nunca hemos llegado a decir ninguna palabra malsonante", asegura Lucas, dejando entrever que nunca han tenido muchos problemas entre ellos.









Hay algo que les sucede en Hellín, Albacete, una noche que estaban en un hotel. "Nosotros íbamos con un autobús que llevaba nuestras caras. Una feria andante. Nos empezamos a duchar y todo el rollo. Resulta que la puerta podía abrirse desde fuera. Yo no lo sabía. Escuché la puerta y abrí con la toalla como un romano. Eran por lo menos cuatro o cinco niñas. Y la cara mía, blanca. Y yo gritando", dice Andy.

Añade Lucas que "no sé si existe ese fenómeno fan, de tirarse encima de los coches. Creo que eso se ha perdido".

No te pierdas el resto de la entrevista en el audio adjunto a esta noticia.