El sorprendente arranque de Carlos Herrera en su monólogo: se pone a hablar en latín y lanza una profecía

Carlos Herrera ha querido sorprender a los oyentes de 'Herrera en COPE' con un insólito arranque en su monólogo de las 8.00 de la mañana. Y es que el director del programa se ha lanzado a citar a uno de los autores más grandes de la cultura occidental. Cicerón. Y le ha citado, nada más y nada menos que en el idioma nativo del romano, en latín. Una declamación que puedes escuchar en el siguiente audio:

Audio





La profecía en latín de Carlos Herrera

El comunicador ha comenzado su monólogo, como se puede escuchar en el audio, diciendo: "Miren, ayer me sorprendí a la noche leyendo a Cicerón, como siempre hago en latín, por supuesto", en un aparente tono de broma, aunque acto seguido le hemos podido escuchar decir lo siguiente: "Me encontré con unos párrafos que me llamaron la atención, entre otras cosas, porque Cicerón vivió, bueno murió, 50 años antes de que naciera Jesucristo; ha pasado tiempo y decía", tras lo que, como se escucha en el audio, ha procedido a hablar en latín.

La traducción de la cita de Cicerón también ha sido ofrecida por Herrera, de forma que ha hecho las veces de profecía sobre nuestro tiempo:

"Los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya la desesperada, suelen tener estos epílogos letales. Se rehabilita en todos sus derechos a los condenados, se libera los presidiarios, se hace regresar a los exiliados, se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total de ese estado, donde esto acontece, y nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación", ha citado.

Tan solos "50 años antes, ¿eh?, de que naciera Cristo", ha recordado Carlos Herrera. "Luego, a Cicerón le cortaron la cabeza, como saben ustedes. Pero qué curioso como la historia cíclica a veces", ha terminado por analizar tras ponerse a recitar alguno de sus textos en el idioma original en el que fueron escritos, en latín.

La ley del 'Solo sí es sí'

Parte del análisis que ha hecho Carlos Herrera viene motivado por la reciente aplicación de la ley de Libertad Sexual impulsada por el ministerio de Igualdad, donde algunos condenados han visto cómo sus penas se veían reducidas e incluso salían de prisión. La clave del conflicto con este texto está en la unificación de los delitos de abuso y agresión en un solo tipo delictivo, es decir se borró de un plumazo el abuso sexual del Código Penal.

Como resultado, cualquier ataque a la libertad sexual se considera una agresión sexual, independientemente de que se dé violencia o intimidación. A efectos prácticos, la agresión reduce el límite máximo de la pena, es decir, pasa de 1 a 5 años en la antigua normativa, a 1 a 4 años con la nueva legislación. Entre otras modificaciones que han provocado la indignación de juristas, la parte socialista del ejecutivo y de las víctimas.