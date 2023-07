Siro López, en 'Herrera en COPE': "Siempre tuve el deseo de ser periodista"

Toda una vida pegado a un micrófono, podría decirse que este invitado de ‘Herrera en COPE’ lleva casi 50 años dedicándose a la comunicación. Icono del periodismo deportivo español, Siro López visita el programa para transitar por su trayectoria profesional y vital junto a Alberto Herrera.

Desde los doce años, supo que ser periodista era su sueño. De padres gallegos y emigrantes, el gusanillo de viajar a otros lugares corrió siempre por sus venas e hizo que la vida nómada del comunicador fuera siempre su opción predilecta.

Tanto es así que a sus 67 años ha conseguido desembocar en un público muy diferente al que estuvo acostumbrado en su pasado profesional, siendo a día de hoy un ‘streamer’ de éxito entre los más jóvenes en Twich.

Seguir informando es algo que no descartó ni siquiera cuando se enfrentó a los peores momentos de su profesión, el fin de su etapa como colaborador en el programa de Josep Pedrerol con quien tuvo sus más y sus menos televisados y de lo más mediáticos. “Siempre he sido bastante de corazón abierto. Lo que peor llevo, incluso desde pequeño con mis padres cuando se enfadaban conmigo y había una medio amenaza…supongo que es algo que a mí me afecta especialmente” cuenta en ‘Herrera en COPE’ sobre su sonada bronca con el conductor del espacio deportivo para el que trabajó durante más de tres años…y que acabaría con su pronta salida.

Lo que no iba a imaginar Siro es que terminaría conquistando a toda una generación en una plataforma de ‘streaming’, Twitch, que tiene una vida de poco menos de doce años, con una vuelta cuanto menos exitosa a los micrófonos deportivos, algo que refleja muy bien en su libro autobiográfico ‘Un tipo con suerte’ del que también nos ha contado un poco más sobre la persona que hay detrás de este conocido nombre.