El régimen chavista continúa aumentando la represión en Venezuela, de forma especial contra periodistas independientes. La última en ser tenida ha sido Carmela Longo, que era una informadora incómoda para el chavismo, pero a ese caso se suma el de la desaparición de la también periodista Ana Carolina Guaita, a la que según el sindicato de periodistas de Venezuela se la llevaron los servicios secretos del chavismo.

Lo crudo de este caso es que los padres de Ana Carolina son dirigentes de la oposición. Ya tuvieron que poner tierra de por medio para no ser detenidos y ahora se especula incluso con que el régimen podría estar chantajeando a la familia de esa periodista, diciéndoles que la pondrán en libertad si se entrega su madre.

El hermano de la periodista, Pepe Guaita, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para explicar la situación en la que se encuentra su hermana y toda su familia.

"Todavía no tenemos información de ella, no conocemos su paradero. La angustia crece cuanto más tiempo pasa. No tenemos información de por qué está detenida ni de qué se le acusa. No sabemos nada como familia", ha comenzado explicando.

Otra periodista secuestrada en Venezuela

Guaita ha narrado cómo ha vivido su familia desde los días previos a las elecciones hasta el secuestro de su hermana: "El día 26 de julio, dos días antes de las elecciones, notifican a mi padre que van a detenerlo por ser colaborador y miembro del comando de campaña de Edmundo González. En ese momento, mis padres y mi hermana se ponen a resguardo. Cuando mi hermana vuelve a casa de su trabajo en un gimnasio, se encuentra a la policía preguntando en casa por la familia.

El día de las elecciones comienza un hostigamiento a las afueras de casa, creando medidas de presión para detener a mi familia. Días después, mis padres ponen tierra de por medio para salvar su integridad.

Nosotros nos comunicamos con mi hermana el día 20 y ella nos dice que está preocupada por la presión que ejercen sobre su casa y que va a irse de allí. Ella sale de la casa y cuando va de camino al estacionamiento donde tiene aparcada la moto, agentes no identificados irrumpen en la propiedad privada y se la llevan detenida. Nos enteramos de la detención porque en ese momento está en llamada telefónica con mi madre".

Las únicas noticias que han tenido ha sido una llamada que ha recibido su madre: "Hubo una llamada telefónica a mi madre en la que un funcionario le dijo a mi madre que si se entregaba ella soltaban a su hija, pero realmente no sabemos de dónde proviene la llamada. Esto se denunció a través de la prensa porque es una medida de coacción en contra de mis padres".