José María García, emocionado al volver a COPE: "Hay que reiterar la libertad de la que gocé aquí"

El periodista José María García se ha mostrado visiblemente emocionado al volver a la Cadena COPE donde este lunes ha sido entrevistado por Carlos Herrera. "Me equivoqué tanto cuando me marché, hay que reiterar la libertad de la que gocé aquí", recuerda emocionado entre pausas desde el estudio de COPE dedicado a Antonio Herrero, "aquel amigo de todos pero muy especial mío".

"Me lo traje yo, hablé con don Bernardo Herraez. No creo que haya nadie en esta santa casa que no sepa quién es don Bernardo Herraez", añade haciendo referencia a Herrero. Tienes el audio de la entrevista al completo aquí.

José María García le ha reconocido a Carlos Herrera tener “una manía o un virtud” que no es otra que “defender a los míos a muerte”. En este sentido, recuerda que José María Aznar, "tuvo la desfachatez de pedirme la cabeza de Antonio Herrero".

Sobre el documental que hace un recorrido por su trayectoria, indica que "llevaba 10 años queriendo hacerlo lo que sucede es que no acababa de encontrar lo que yo quería. Yo huía como del agua hirviendo de un documental que fuese un 'qué bueno es García, qué alto es García'". Al final, llegó la luz. Como ha explicado el periodista, las personas que han convertido este proyecto en realidad han plasmado lo que él quería.



El resultado son tres capítulos, de una hora de duración cada uno, para los que el periodista deportivo ha estado grabando cuatro intensos días en una fábrica de botones ubicada en Leganés y en el pueblo que considera su verdadera patria, muy cerca de Luarca, en Asturias.

El periodista ha echado mano de cientos de cajas que el periodista deportivo atesora en un almacén a las afueras de Madrid y en las que, en palabras de los directores de esta serie, “te puedes encontrar de todo. Desde trofeos y contratos hasta una máquina de afeitar”.

En estos capítulos no solo se hace un repaso por las muchas polémicas que protagonizó en sus batallas en las ondas, sino que también hay tiempo para descubrir al José María García más personal.

El recuerdo de José María García a Lorenzo Sanz

En un momento dado de la entrevista, el periodista deportivo recuerda con mucho cariño a Lorenzo Sanz. El expresidente del Real Madrid falleció hace 3 años por la covid-19, en plena pandemia.

"No merecía esa muerte. Era bueno, noble y sobre todo, Lorenzo era la generosidad personificada para aquel que lo necesitaba".

La reflexión de José María García sobre la radio

El periodista también ha reflexionado con Carlos Herrera sobre lo que buscan los oyentes cuando sintonizan la radio. "El oyente no busca una emisora. Busca un comunicador. Y eso ha pasado con Luis del Olmo, con Encarna Sánchez". Además, ha insistido en el error que cometió al marcharse de esta casa.









"Yo creí que este país necesitaba un equipo de información y comunicación grande. Fíjate. Mi vida no ha sido nada fácil. Ha sido complicada en todos los frentes. Cuando yo decido marcharme es porque veo que no hay ninguna posibilidad de que esto, globalizar esta santa casa, que además lleva un sello hermoso", asegura.

José María García y la anécdota que comparte con Silvio Berlusconi

El ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha muerto en el hospital San Raffaele de Milán a causa de la leucemia que padecía desde hace tiempo, según han informado los medios italianos.





Carlos Herrera le ha comunicado la noticia al periodista y ha aprovechado para recordar una anécdota que comparte con Berlusconi y Mendoza.

"Fui amigo de Berlusconi. Viví muy de cerca con él, incluso hemos tenido reuniones. Yo estuve en una reunión con Berlusconi y Mendoza. Querían acabar con la UEFA. Les dije a los dos que no podían hacer nada y que iban a acabar con ellos si persistían. Y no acabó con ellos. Eran muy grandes. Berlusconi era muy grande y Mendoza era hábil. No listo, pero sí hábil", indica.

El vídeo de la entrevista de Carlos Herrera a José María García